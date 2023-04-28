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補充魚油通常都是為了其中的 ω-3（omega-3）脂肪酸，包含主要來自魚油及磷蝦油的 EPA（含 20 碳）和 DHA（含 22 碳）及主要來自亞麻籽和堅果的 ALA（含 18 碳），是人體無法自行合成的多元不飽和脂肪酸，但可藉由 ALA 作為前驅物，在體內合成 EPA 和 DHA，不過轉換率低，建議從食物或補充品中補充。
人體當中的 ω-6 和 ω-3 若能維持在 4-5：1 會是最好的，因為脂肪酸在體內的代謝影響體內血壓及發炎等，但現在人的飲食西化，飲食中的比例失衡，甚至到 20-100：1，需要特別著重在用好油取代壞油，才能盡可能達成平衡。
都是魚油 但依不同需求要不同比例
魚油當中的 EPA 和 DHA 都是在體內扮演不同的角色，雖然都是人體所必需的，也參與多種生化反應，不過 EPA 主要的訴求是抗發炎、讓血管放鬆；DHA 則是腦部發育，或視神經保健的重要原料。因此針對不同族群和需求，應該要選擇不同比例的魚油。
6歲以下嬰幼兒 補充勿過量
6 歲以下的幼兒和嬰兒正值大腦的黃金發育期，而魚油當中的 DHA 有助於大腦及視神經發育，而 EPA 與認知功能和注意力相關，大部分針對幼兒的魚油比例會建議以 DHA 為主，並且不宜過量，一天總 omega-3 約 100-200 毫克即可，通常大人的魚油劑量較高，並不適合孩童補充。
孕婦魚油以 DHA 為主 產前一個月停止補充
孕婦補充魚油除了可以為自己補充 omega-3 並維持大腦健康，也可以幫助胎兒的腦部發育。孕婦不適合選擇 EPA 過高的魚油，因為 EPA 有抗凝血的作用，容易刺激子宮收縮，不建議吃太多。含 EPA 的魚油也建議在產前一個月暫停補充，避免提升生產風險。
魚油怎麼挑？營養師提醒3關鍵
- 以「高濃度」魚油為佳，避免吃進太多不必要的油脂成分。
- 以「小型魚」為來源，並有「毒性物質檢測」，避免重金屬汙染。
- 「無人工調味」，減少吃到色素和香料的負擔。
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 一罐魚油全家吃？挑選魚油3關鍵 營養師：大人小孩需求不一樣！