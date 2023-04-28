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宋慧喬《黑暗榮耀》拿百想視后嗆爆智妍　喊：涎鎮呀！我好開心啊

▲宋慧喬拿下《百想藝術大賞》視后。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲宋慧喬拿下《百想藝術大賞》視后。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，典禮下午4點半開始，本屆「電視部門」視后由《黑暗榮耀》宋慧喬拿下，她一上台就開玩笑嗆聲林智妍說：「涎鎮啊，我得獎了，我現在好開心啊！」大玩劇中哏，笑翻全場。而本屆視帝則由《財閥家的小兒子》李星民拿下，事實上《財閥家的小兒子》另一位男主角是宋仲基，但他卻擦身此次提名，「雙宋前夫婦」險些同台。

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▲林智妍聽到宋慧喬喊「涎鎮啊」，樂翻鼓掌。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲林智妍聽到宋慧喬喊「涎鎮啊」，樂翻鼓掌。（圖／baeksang.official Tik Tok）
宋慧喬相隔6年多再踏上《百想藝術大賞》，並以《黑暗榮耀》封下視后，當頒獎人唱名宋慧喬，《黑暗榮耀》全組演員開心到起立，給宋慧喬大大擁抱。宋慧喬上台發表感言，先是大玩《黑暗榮耀》「涎鎮呀」的哏，她說：「涎鎮啊，我得獎了，我現在好開心啊！」笑翻飾演涎鎮的林智妍，以及全場嘉賓。

宋慧喬感謝《黑暗榮耀》幕前幕後工作人員，「沒有他們，就不會有文同珢（飾演角色）」，同時致謝粉絲、美妝組與髮型團隊；更感謝編劇金銀淑再次讓她詮釋筆下作品，「謝謝編劇把同珢交給我，在拍戲的這段時間，我痛過也累過，但很幸福。」宋慧喬更罕見提到媽媽，今天得獎後，期許母親能有好心情。

本屆視帝則頒給《財閥家的小兒子》李星民，他台上大方感謝飾演孫子的宋仲基。事實上，《財閥家的小兒子》有2個男主角，可惜這次只有李星民被提名視帝，宋仲基再擦身《百想藝術大賞》殿堂，就有不少網友猜測主辦是否為了避免「雙宋同台」，才出此操作。

▲李星民拿下《百想藝術大賞》視帝。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲李星民拿下《百想藝術大賞》視帝。（圖／baeksang.official Tik Tok）
第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》

第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》

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