高市藍營議員說同志結婚害少子化 黃捷、張博洋氣炸痛批
國民黨高雄市議員吳利成日前在高雄市議會質詢時，在議會發言說「高雄有1339對同志結婚，少子化你不會煩惱嗎？」、「同志結婚一年幾百對，這不恐怖嗎？」對此，黃捷今（28）日批評「同志結婚哪裡恐怖？這種充滿惡意、羞辱的言論才恐怖」，議員張博洋也說，非常可惜高雄市議會沒有性平會，不然這種發言應該送性平會。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷說，高雄市議會居然還有將少子化和同婚劃上等號，公然歧視同志的議員，令她相當遺憾。黃捷也說，雖然同婚通過四週年，但同志家庭仍有共同收養、人工生殖等權益被限制，性少數的辛苦與委屈，卻在議會殿堂被當成怪罪的理由，何嘗不是一種霸凌？這位議員甚至曾任國小教師，高雄作為平權城市，絕不容許歧視言論再次出現，她也要吳利成公開道歉。
高雄市議員張博洋則表示，少子化問題是複雜的社會現象，需要從多方面分析並解決。政府應該研究原因並制定更全面的對策，而不是像這位國民黨議員的質詢，把問題歸因於同志婚姻登記，非常可惜高雄市議會沒有性平會，不然這種發言應該送性平會；議員簡煥宗也指出，少子化的議題絕對跟同婚一點關係都沒有；議員邱俊憲也表示，對於同志議題，社會不要有太多不必要的恐懼跟誤解。
網友也紛紛聲援「結婚又不是為了生小孩」、「同婚也會領養小孩」、「找一堆小三來生小孩是有比較好嗎」，也有網友指出「少子化是跟房價，物價，經濟有關」、「開放同志家庭收養孩子或是開放合法代孕，比較能解決問題」。