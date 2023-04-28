咖啡一族看過來！咖啡豆保存密法大公開

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易潮濕環境，赭麴毒素滋生招名威副教授表示，保存食品的方法，不外乎就是控制好溫度、濕度、空氣與光照等。然而臺灣氣候較潮濕，很容易有赭麴黴菌在咖啡豆上生長並產生代謝物「赭麴毒素」。此類黴菌多存在於空氣、土壤、水中，有時植物果實的表面也會受到污染，根據相關研究發現，長期食用赭麴毒素可能導致疾病或有致癌風險。招名威副教授提醒，民眾無需太緊張，通常毒素對人體造成影響需要長期累積，即時發現，並開始學會正確保存食品更為重要。
避光、密封、冷凍保存最佳常見的咖啡豆保存方式有許多種，招名威從咖啡豆包裝解釋，原包裝通常選擇鋁箔，主要原因為避光，而上方的氣孔是為了平衡內外溫度與水氣，這樣的新鮮咖啡豆最多只能保存3~6個月。若要延長保存時間，許多人會選擇分裝到密封罐、冷凍保存、冷藏保存。招名威解釋，前兩者保存方式是比較無虞的，但由於冷藏庫開關、食物進出頻繁容易使保存環境複雜，因此更容易受到污染，「若要長期保存，以冷凍保存方式最為推薦。」
飲用咖啡早已是部分民眾習以為常的生活，招名威指出，簡單的咖啡豆保存概念，民眾可延伸到所有食品的保存觀念，包含：慎選包材，瞭解原料特性與環境特性等。掌握基本原則，才能在品嚐美食的同時，也吃得安心。
文章連結：https://reurl.cc/1eaybW （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57586
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