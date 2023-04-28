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朴恩斌靠《非常律師禹英禑》拿走百想最大獎！台下走到台上都在哭

▲朴恩斌以《非常律師禹英禑》拿走《百想藝術大賞》最大獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲朴恩斌以《非常律師禹英禑》拿走《百想藝術大賞》最大獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，典禮下午4點半開始，本屆「電視部門」大獎頒給《非常律師禹英禑》的朴恩斌，朴恩斌一聽到自己名字，立刻摀嘴落淚，從台下走到台上都在哭，感動全場觀眾。

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▲▼朴恩斌的劇中好友朱玄英也感動落淚。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼朴恩斌的劇中好友「董格拉米」朱玄英也感動落淚。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼朴恩斌的劇中好友朱玄英也感動落淚。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
朴恩斌主演的《非常律師禹英禑》甫開播就受到歡迎，她在劇中飾演天才禹英禑，但卻患有自閉症，朴恩斌表示害怕自己的詮釋，加深大眾對此疾病的偏見，雖然無法改變大家想法，好在此作品仍溫暖到不少觀眾，朴恩斌也希望大家能友善對待自閉症人士。

朴恩斌4歲就出道，她表示從小就對演員這條路抱有憧憬，也期許自己努力不懈，有朝一日一定可以拿下大獎，而今天的她也做到了，熱血感言獲得全場滿堂彩。她也對於能代表《非常律師禹英禑》拿獎，感到榮幸與愧疚，因為《禹英禑》是靠許多人的努力才完成，評審卻把獎頒給他，「受到喜愛這作品的大家的福，謝謝收看《禹英禑》的各位」。

朴恩斌在台上感言講到一半數次落淚，也向台下致歉「對不起，因為我不知道我會拿獎」，最後便以《非常律師禹英禑》中，她最喜歡的正向台詞「我的人生雖然奇特又古怪，但同時也很有價值又美好」做結尾，同時感謝給她鼓勵的導演、編劇、工作人員以及演員群，保證未來會再拍出更優秀的作品。

第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》

第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》

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