朴恩斌靠《非常律師禹英禑》拿走百想最大獎！台下走到台上都在哭

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朴恩斌4歲就出道，她表示從小就對演員這條路抱有憧憬，也期許自己努力不懈，有朝一日一定可以拿下大獎，而今天的她也做到了，熱血感言獲得全場滿堂彩。她也對於能代表《非常律師禹英禑》拿獎，感到榮幸與愧疚，因為《禹英禑》是靠許多人的努力才完成，評審卻把獎頒給他，「受到喜愛這作品的大家的福，謝謝收看《禹英禑》的各位」。
朴恩斌在台上感言講到一半數次落淚，也向台下致歉「對不起，因為我不知道我會拿獎」，最後便以《非常律師禹英禑》中，她最喜歡的正向台詞「我的人生雖然奇特又古怪，但同時也很有價值又美好」做結尾，同時感謝給她鼓勵的導演、編劇、工作人員以及演員群，保證未來會再拍出更優秀的作品。
第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》
第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》