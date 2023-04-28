查爾斯三世加冕典禮前夕 英國民眾對君主制支持度降到歷史最低點
英國國王查爾斯三世（King Charles III）去年在伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩後繼任王位，而他的正式加冕典禮將在5月6日於倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。不過根據英國國家社會研究中心（NatCen）公布的最新民調結果，英國民眾對君主制的支持度僅剩29％，是1983年開始進行相同民調以來的最低點。
記者倪浩軒/綜合報導
國家社會研究中心自1983年以來，就持續調查英國民眾是否支持君主制，2022年時英國民眾對君主制的支持度還有38％，而今年降低到29％，創下新低紀錄。
與此同時，有45％的英國民眾認為君主制應該被廢除、或是非常不重要，去年的民調這數字則為35％。可以看出來在過去的一年之中，英國民眾對君主制的觀感呈現出「死亡交叉」，支持度顯著降低，不支持度顯著增加。
對查爾斯三世來說，這樣的民調結果當然不是好消息，不過或許也不用太悲觀，國家社會研究中心的首席執行官古德溫（Guy Goodwin）指出，按照過往經驗，重要的國家級活動與典禮，往往能夠有效提升大眾對君主制的正面觀感，查爾斯三世還有機會透過加冕典禮，替自己的聲望扳回一城。
不過古德溫也直言，英國民眾對君主制的看法呈現出世代差異，在18～34歲的年輕人中，只有12％認為君主制非常重要，而在55歲及以上的人之中，則有42％的人支持君主制。如何找回對年輕人的號召力，將是王室要面對的主要挑戰。