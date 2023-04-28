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《浪姐4》首播日是這天！Ella「穩站C位」畫面曝　完整陣容超豪華

▲《乘風破浪的姐姐》第四季主題曲MV曝光，站C位正是台灣女星Ella陳嘉樺。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）
▲《乘風破浪的姐姐》第四季主題曲MV曝光，站C位正是台灣女星Ella陳嘉樺。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）

記者賴禹妡/綜合報導

中國選秀節目《乘風破浪的姐姐》每一季都引起網路熱議，第三季更是讓女星王心凌翻紅，而第四季邀請到包含陳意涵、賈靜雯、Ella（陳嘉樺）、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺5位台灣女星參戰，未開播就掀起許多討論，今（28）日官方終於正式公布節目第4季的陣容及定檔日期，還曝光主題曲MV，只見33位女星身穿紅衣一字排開，站C位的姐姐正是Ella。 

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▲（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）
▲《浪姐4》主題曲《風之所向》MV曝光，影片開頭先是由賈靜雯率先亮相。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）
《浪姐4》除了5位台灣女星陳意涵、賈靜雯、Ella、A-Lin及徐懷鈺之外，強大陣容還包括蔡少芬、謝娜、盧靖姍、吳倩、秋瓷炫、張嘉倪、郎朗老婆吉娜艾麗絲（Gina Alice）以及韓國女團f(x)成員Amber（劉逸雲），海外歌手則是有日本女星美依禮芽（MARiA）、越南女星芝芙（chipu）、俄羅斯女星卡捷琳娜（凱麗Kelly）以及美國女星唐伯虎（Annie）。 

▲（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）
▲《浪姐4》33位女星身穿紅衣一字排開，場面十分浩大。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐YouTube）
《浪姐4》現已改名為《乘風2023》，首播日定在5月5日中午12時，今日官方釋出主題曲《風之所向》MV，只見影片開頭先是由賈靜雯率先亮相，接著結尾部分的C位則是交給Ella擔任，33位姐姐各有特色及魅力，還沒開播就讓觀眾期待不已。 


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