斯洛伐克友台小組主席不滿馬克宏涉台言論　示警法方

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根據駐斯洛伐克代表處的新聞稿，歐舒斯基透過聲明強烈譴責馬克宏（Emmanuel Macron）關於歐洲應避免「糾纏在不是我們的（台海）危機中」等言論，強調台灣的安全問題不應被視為他人的問題；台灣的未來應由台灣全體人民決定，而不是由世界大國或中華人民共和國決定。
聲明並指出，斯洛伐克曾有相似的歷史經驗，當時斯洛伐克的國家意志遭列強忽視，隨後遭侵略。為了全球的和平安全，聲明強調，各國不應重蹈覆轍，斯洛伐克因此有道德義務支持台灣民主，並進行安全防衛合作，以嚇阻共產中國對台灣的任何侵略行為。
聲明指出，斯洛伐克與台灣長期互利友好，台灣人民有選擇自由生活的權利，不受共產黨威脅。台灣明確拒絕了中國的專制政權，斯洛伐克不僅應尊重這個選擇，且有道德義務支持台灣。
聲明最後向馬克宏示警，沒有所謂的「烏克蘭危機」，而有俄羅斯對烏克蘭的無端、不可被接受的非法侵略。台灣不被侵略，符合全歐洲最大利益，支持台灣因此也符合歐洲最大利益。
馬克宏日前結束訪問中國行程後，在接受媒體專訪時提到，歐洲應避免成為美國「附庸」以及捲入「不屬於歐洲的危機」，在國際間引發風波。（編輯：高照芬）1120428