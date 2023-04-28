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斯洛伐克友台小組主席不滿馬克宏涉台言論　示警法方

▲駐斯洛伐克代表處今天表示，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基聯名提案關切法國總統馬克宏（圖）的台海相關言論，下週將送外交委員會審議。（圖／美聯社／達志影像）
▲駐斯洛伐克代表處今天表示，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基聯名提案關切法國總統馬克宏（圖）的台海相關言論，下週將送外交委員會審議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）駐斯洛伐克代表處今天表示，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基聯名提案關切法國總統馬克宏的台海相關言論，下週將送外交委員會審議。歐舒斯基並向法國駐斯洛伐克大使提出嚴正聲明。

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駐斯洛伐克代表李南陽第一時間代表政府向歐舒斯基（Peter Osusky）致謝，感謝他堅定支持台灣。李南陽說，台灣將持續與理念相近國家合作，共同對抗集權專制國家對國際與區域安全的影響。

根據駐斯洛伐克代表處的新聞稿，歐舒斯基透過聲明強烈譴責馬克宏（Emmanuel Macron）關於歐洲應避免「糾纏在不是我們的（台海）危機中」等言論，強調台灣的安全問題不應被視為他人的問題；台灣的未來應由台灣全體人民決定，而不是由世界大國或中華人民共和國決定。

聲明並指出，斯洛伐克曾有相似的歷史經驗，當時斯洛伐克的國家意志遭列強忽視，隨後遭侵略。為了全球的和平安全，聲明強調，各國不應重蹈覆轍，斯洛伐克因此有道德義務支持台灣民主，並進行安全防衛合作，以嚇阻共產中國對台灣的任何侵略行為。

聲明指出，斯洛伐克與台灣長期互利友好，台灣人民有選擇自由生活的權利，不受共產黨威脅。台灣明確拒絕了中國的專制政權，斯洛伐克不僅應尊重這個選擇，且有道德義務支持台灣。

聲明最後向馬克宏示警，沒有所謂的「烏克蘭危機」，而有俄羅斯對烏克蘭的無端、不可被接受的非法侵略。台灣不被侵略，符合全歐洲最大利益，支持台灣因此也符合歐洲最大利益。

馬克宏日前結束訪問中國行程後，在接受媒體專訪時提到，歐洲應避免成為美國「附庸」以及捲入「不屬於歐洲的危機」，在國際間引發風波。（編輯：高照芬）1120428

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