今日廣場》劉志宗／老舊排水不修，吞人天坑不斷

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天坑發生的原因千奇百怪，大致上可分為兩類，一種是無預警的自來水管線破裂，或地下水湧出，在地表外觀無異狀的情況下，路基漸漸流失，最後路面瀝青在路基掏空的情況下，承受不住車輛的重量而塌陷。例如今年一月發生在台中南屯區的吊車陷落，就是因為路基被自來水破管沖刷流失，同一個月在台北光復北路發生的三米深天坑，也是類似原因。
另一種是道路底下的排水道老舊損壞，小一點的是箱涵，大一點的是可多人縱走的雨水下水道。這些在道路底下的排水設施，原本目的是用來吸收路面積水與避免路基掏空，但如果下水道結構老舊長年失修，也可能發生塌陷。例如兩年前在台南南區巷弄的道路，大晴天卻出現貨車陷落，原因就是底下的箱涵老舊，上方的貨車又超載鋼筋，造成道路承受不住而塌陷。
新竹縣這次的天坑吞車事件，楊文科縣長請出透地雷達車來調查道路下的坑洞，但透地雷達只能查看管線掏空的問題，對於另一種下水道老舊問題，則需要政府自己列管巡查，並且定期編預算整修。
最危險的案例，就是在老舊箱涵上的老舊建物，一旦箱涵上方的頂板破裂，那整棟建築都會塌陷。例如近期發生爭議的台南觀光城，一排店家都蓋在老舊箱涵上面，數十年早已超過下水道的使用年限。政府想要更新老舊箱涵，卻遭到上方店家抗議，店家只看見自己的生計，還情有可原，居然還有議員也反對更新箱涵，假借店家生計來譁眾取寵，忽略老舊箱涵已經是各縣市天坑的重大成因。
根據當地人反映，觀光城店家有許多房舍還加蓋違建，等於老舊箱涵頂板上方違規增加重量，不僅超過使用年限，也超過重量負荷，已經成為當地社區的不定時炸彈。許多人常抱怨政府一天到晚在挖路鋪路，甚至刻意扭曲道路工程就是政商分贓。但如果民眾想要避開天坑、不希望自己的愛車無預警被天坑吞噬，定期整修改建箱涵下水道，絕對是必要的文明之痛。
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