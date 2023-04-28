「三種綜合莓」驗出A肝病毒！好市多下架商品：會員可退貨
衛福部食藥署今（28）日公布，好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經由衛生單位抽驗出型肝炎病毒陽性，目前已售出賣出1.7萬公斤。對此，好市多已全面下架商品，並通知會員攜帶商品和會員卡到賣場辦理退貨。
記者孫唯容／綜合報導
衛福部食品藥物管理署今（28）日傍晚宣布，好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。該批違規產品總計進口17431.78公斤，庫存367.43公斤(203包，一包約1.81公斤)，即已賣出1.7萬公斤。
食藥署表示，該公司已將違規產品全數下架，已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦。而依食安法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
好市多也在稍早發布聲明，好市多在收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，現為好市多配合衛生局進行商品召回。造成會員的不便，好市多深感抱歉，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。
聲明原文：
1. 2023/03/2至2023/04/11這段期間所販售之商品#1010598 科克蘭冷凍三種綜合莓，其中部分商品（有效日期：2023.9.19）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品。
2. 若好市多會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。