名家論壇》柯志遠／《速命道》從宿命到救命的狂飆啟發

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《速命道》讓人印象最深刻的第一個亮點，在於成功地以一部電影建構出一個栩栩如生的「速命道宇宙」，立體、鮮活地刻劃出一群「以速度為信仰的人」。就好像觀眾看「武俠電影」不會去質疑那個虛擬天地的真實性，《速命道》的故事舞台「架空現實，包容現實」，細膩、生動的筆觸讓觀眾輕易能夠理解這群人的狂熱、執著、追求，片中的「地下賽車」本身就是一個浩瀚江湖，兩個隱藏於社會的「修車場」像兩個各據山頭的「幫派」（客串演出的藍心湄寥寥戲份，氣場跟喜感卻非同小可），而屬於這個「武林」的風聲鶴唳、恩怨情仇，於是乎都有了合情入理的敘事脈絡，於是乎都有了逼近眼前的面貌氣息，於是乎，可以這樣說，看《速命道》時熱血沸騰的「代入感」不只來自於花大錢營造的視覺特效，還有更大的「說服力」來自於劇本對這個「世界」的傳神形塑。
《速命道》的第二個亮點是「瘦子」陳昱榕身上的「費洛蒙」。台灣有太多演技洗練出色的優秀演員，但當專業備受肯定的影帝、影后越來越多，或許市場翹首渴望的還是足以扛票房的「明星」（所謂「明星」，從70年代的「二秦二林」，80、90年代的成龍、周潤發、周星馳，到十年前的豬哥亮，觀眾根本不在乎他們演的是什麼，光看到海報上出現這些名字，就買票了），在國片「明星」青黃不接的時期在卡斯抉擇時從流行音樂「跨界」取材是「慧眼」，更是一種「勇氣」與「魄力」，難能可貴的是《速命道》的「王樂」一角，從人物背景到舉手投足的神韻、特質，為瘦子「量身打造」的用心堪稱落足了工夫，這使得從頭到尾被擺在C位的這個男主角怎麼看怎麼順眼，怎麼看怎麼抓人眼球，不論文戲、武戲（飆車戲）都稱職到位，不論情緒、情感的呈現都可圈可點，角色討喜，戲份聚焦，這使得初試啼聲的「瘦子」一登場便擁有了「辨識度」特別高的「個人代表作」，而這樣的「收獲」，對於整個電影市場的活絡、擴大來說，都是值得欣慰的。（從明星個人特質來「立體化」角色形象的策略在本片運用得甚是耀眼，因為「王樂」很瘦子、「陳醫師」很Ella，所以很多戲便自帶偶像光芒，試想那場打「空氣棒球」的夜戲若換別的人可能就有點尷尬了，但在偶像濾鏡籠罩下，就是讓人看得津津有味目不轉睛，而這正是「明星」氣場的成立呀！）
《速命道》的第三個亮點，我個人著實佩服的是對於劉德華、張惠妹這兩個「加分」元素巧妙又合宜的「極大化」運用。劉德華的戲份並非最多，卻足以貫穿全局，撐起了整個故事最核心的「懸念」和「張力」，這個角色的「心境描述」大比例於暗場中交代，劉德華卻能在幾乎是「點狀」出現的場次裡鋪陳出層次和轉折，最後以一種格外驚心動魄的方式把人生的結局交付予冥冥中的「宿命」（難控的速度，本身就是一種難測的「宿命」），讓這個帶著神秘悲愴的角色益形高大。
而這個「族群」血液裡為了「速度信仰」奮不顧身的特殊精神境界，卻以丁寧、林嘉欣（乃至後來的陳嘉樺）等「身邊的女人」的視角進行了奇特的「側寫」，對於在車道上義無反顧的男人，她們有著看待「孩子」般的無聲的縱容，雖然她們內心承受著說不出口的忐忑與驚惶，「你們為了更快一秒，可以心甘情願去做各種努力，卻不曉得對於一個已經不在的人的思念，我只需要一瞬間」，一個獨自扛住「別離」的女人，成就了追求速度的男人每次置生死於度外的「出發」，這麼說不出口的糾結，濃縮在張惠妹的歌聲裡「我在你留給我的人間，呼吸著你的離開…」這樣痛到極致的歌詞，承載著這個故事裡近乎悲壯的美，卻被處理得如此舉重若輕，後勁纏綿，相當值得細品。
當然，從比較嚴肅的角度來認真推敲，《速命道》的起承轉合頗有些值得商榷的bug（比方說，開救護車應該不是只要會開車，理應具備基本的急救、醫護條件，怎麼想開就去開了？）但換個角度想，就一個故事結構的比重調配來看，《速命道》裡將大部份的篇幅保留給後續的角色成長、戲劇衝突，何嘗不是在「娛樂」和「議題」佔比分寸上的拿捏，「王樂」從「飆賽車」到「開救護車」的過程並不牽強，身份的轉變造成這個人物心理蛻變的進程，來自於對生命意義的重新看待，過程中還旁及碰觸了「階級不公」、「原生家庭」等面相的探討，僅管點到為止，但從主人翁的內在軸線進行梳理，同樣是縱任速度奔馳的道路，從「宿命道」的「速命道」的豁然開朗，言簡意賅，卻足以讓感官刺激之餘醍醐灌頂，發人深省。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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