男星動刀12次整成BTS智旻喪命！　當心8項高風險醫美手術

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加拿大男星得年僅22歲綜合外媒報導，科魯奇（Saint Von Colucci）出生於加拿大魁北克省，2015年就以演員和商業模特兒的身分，首次進軍加拿大娛樂圈。2019年他移居韓國星途，隨後成為練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。
不過，科魯奇在韓國星途不順，難以通過選角，他相當沒自信，歸咎於自己的「西方面孔」。去年科魯奇為了演出8集短篇韓劇《美麗的謊言》（Pretty Lies）國際學生Jimin一角，決定要以BTS成員智旻為範本大整形。（點此看照片）
科魯奇的媒體公關布萊克（Eric Blake）24日向媒體透露，科魯奇過去1年內動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴唇縮小術與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。去年11月，科魯奇為了擁有「V字下巴」，決定在下顎部位植入填充物，不料引發感染，他決定於本月22日前往醫院移除填充物，但手術失敗被迫插管治療，隔日凌晨便因手術病發症逝世，得年22歲。
8類醫美手術登記列管跟據衛生福利部規定，我國有8類風險性高之美容醫學手術，包括削骨、中臉部與臉頸部拉皮、鼻整形、義乳植入之乳房整形、脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂、腹部整形、全身拉皮手術。明定自2019年起，施術醫師資格，並規範醫療機構施行前揭手術時，若為全身麻醉或重度鎮靜之靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，若為中度或輕度鎮靜麻醉，則須有受麻醉鎮靜訓練之另一名醫師在場，以確保病人安全。
- 臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科。
- 臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。
- 中臉部與臉頸部拉皮：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科。
- 鼻整形：耳鼻喉科、整形外科。
- 義乳植入之乳房整形：整形外科、外科。
- 脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂：整形外科、皮膚科、外科、婦產科。
- 腹部整形：整形外科、婦產科、外科、皮膚科。
- 全身拉皮手術：整形外科。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57613
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