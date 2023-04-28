連靜雯綁鉛塊拍落水戲急喊「快死掉」　任公益大使籲社會重視職安

我是廣告 請繼續往下閱讀
正因深刻體會勞工賺錢的辛苦，連靜雯這次獲邀擔任公益大使，二話不說立即答應。她說，勞工為社會做出了巨大的貢獻，但卻經常被忽視或忽略，甚至權益也常常受到損害，希望可以利用公眾人物的影響力，呼籲更多人關注職災勞工的權益，並提供他們支持和幫助，讓職災勞工知道，他們不是孤單的，所有人都與他們站在一起。
職安連線理事長廖蕙芳指出，根據統計，每年申請職災給付的案件數就超過5萬人次，其中約有5百人因職災死亡、2千多人因職災而失能，也就是說平均每天就有1.5名的勞工因職災死亡，6名勞工因職災而失能。此外，根據台大醫院郭育良教授的研究也發現，有45.6%的職災勞工，在職災三個月後還未能回復工作，31.3%在職災一年後未能回復工作。這都顯示職災對勞工及其家庭造成極大的衝擊。
廖蕙芳也提醒，目前職災的危害風險也越來越多元，除了過去常見的墜落、跌倒等災害事故外，工作負荷導致而來的過勞、精神壓力、職場霸凌等新興的職場社會心理危害也不斷出現，並嚴重影響工作者的健康與生活。
亞伯尼公司執行總裁蘇彥碩則表示，自己過去長期在國外生活，回來時很驚訝發現台灣勞工對雇主的態度是如此小心翼翼跟卑微，因為國外的勞工在爭取權益上都是很主動與積極。他認為，企業不應只是追求營利，更有責任保障員工的安全和健康，這也是企業的社會責任，共同呼籲大家一同關注職災勞工，並且投入公益活動，支援職災勞工的權益保護組織和機構。