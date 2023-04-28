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連靜雯綁鉛塊拍落水戲急喊「快死掉」　任公益大使籲社會重視職安

▲ 連靜雯擔任公益大使，呼籲社會大眾重視勞工職業安全。何哲欣攝
▲ 連靜雯擔任公益大使，呼籲社會大眾重視勞工職業安全。何哲欣攝

記者何哲欣／台北報導

全台灣有九百萬勞工，每天沒日沒夜為自己生計打拼，不免會因工作生病、受傷，甚至死亡。為了讓勞工與雇主提高對於工作場所安全和健康的關注，台灣職業安全健康連線在今（4月28日）「世界職業安全衛生日」，偕同公益大使、藝人連靜雯、企業代表亞伯尼公司執行總裁蘇彥碩，一起呼籲政府、雇主、工人和社會各界共同合作，確保每個人都能在安全和健康的工作環境中工作。

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▲ 台灣職業安全健康連線在4月28日世界職業安全衛生日舉行記者會，邀連靜雯擔任公益大使，呼籲大家重視勞工權益。何哲欣攝
▲ 台灣職業安全健康連線在4月28日世界職業安全衛生日舉行記者會，邀連靜雯擔任公益大使，呼籲大家重視勞工權益。何哲欣攝
曾是「8點檔女王」的連靜雯，過去拍戲常面臨吊鋼絲、滾山坡等危險橋段，她回憶有次在東北角龍洞拍落海戲，身上綁著鉛塊，讓她無法很順利游上岸，載浮載沉呼吸困難， 「我要往上或往下都不行，卡在中間，我已經算是會游泳了還這麼害怕，我跟導演說我要死了。」最後她是被扛回岸邊。

正因深刻體會勞工賺錢的辛苦，連靜雯這次獲邀擔任公益大使，二話不說立即答應。她說，勞工為社會做出了巨大的貢獻，但卻經常被忽視或忽略，甚至權益也常常受到損害，希望可以利用公眾人物的影響力，呼籲更多人關注職災勞工的權益，並提供他們支持和幫助，讓職災勞工知道，他們不是孤單的，所有人都與他們站在一起。

職安連線理事長廖蕙芳指出，根據統計，每年申請職災給付的案件數就超過5萬人次，其中約有5百人因職災死亡、2千多人因職災而失能，也就是說平均每天就有1.5名的勞工因職災死亡，6名勞工因職災而失能。此外，根據台大醫院郭育良教授的研究也發現，有45.6%的職災勞工，在職災三個月後還未能回復工作，31.3%在職災一年後未能回復工作。這都顯示職災對勞工及其家庭造成極大的衝擊。

廖蕙芳也提醒，目前職災的危害風險也越來越多元，除了過去常見的墜落、跌倒等災害事故外，工作負荷導致而來的過勞、精神壓力、職場霸凌等新興的職場社會心理危害也不斷出現，並嚴重影響工作者的健康與生活。

亞伯尼公司執行總裁蘇彥碩則表示，自己過去長期在國外生活，回來時很驚訝發現台灣勞工對雇主的態度是如此小心翼翼跟卑微，因為國外的勞工在爭取權益上都是很主動與積極。他認為，企業不應只是追求營利，更有責任保障員工的安全和健康，這也是企業的社會責任，共同呼籲大家一同關注職災勞工，並且投入公益活動，支援職災勞工的權益保護組織和機構。

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