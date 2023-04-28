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T1／海神用小球硬抗獵鷹「三塔」　積極度和細節執行將是關鍵

▲高雄全家海神在季後賽首戰不敵臺南台鋼獵鷹，比賽中主帥喬伊斯和球員提點細節。（圖／T1提供）
▲高雄全家海神在季後賽首戰不敵臺南台鋼獵鷹，比賽中主帥喬伊斯和球員提點細節。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺南報導

衛冕軍高雄全家海神在季後賽首戰以103:117輸給臺南台鋼獵鷹，此役球隊使用小陣容硬抗獵鷹「三塔」，前兩節還能與之抗衡，但第三節卻在短時間內崩盤。賽後球隊教練和球員認為，要維持今天這樣的積極性，但在細節上必須維持得更好。

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海神在季後賽開打前，宣布陣中外籍中鋒庫薩斯因左腳傷勢，提前離隊接受治療。上季他榮膺聯盟防守第一隊，攻守俱佳的能力是海神在元年能奪冠的大功臣；本季也依舊穩定繳出場均21.1分11.8籃板2.4助攻1.2阻攻的全能表現。

海神從首節開始就換上一個小陣容應戰，最高的是198公分的亞歷山大，一開始確實產生了一些不錯的效果，球員靈活地包夾獵鷹中鋒、進攻端則進行一些小組配合去製造機會，給獵鷹造成了一些麻煩。

但從第二節開始，獵鷹在長人換防上做得更好，海神今天的外線投射表現不佳，在內線切入被封死的情況下，得分逐漸變得困難，導致在第三節分數被拉開，並且最終輸球。

海神主帥喬伊斯表示，「第一場我們狀態不錯，但既然輸了那就是去準備好下一場比賽。整體來說，就是第三節初段找不到節奏，一些失誤和出手太倉促，不過比賽48分鐘基本上有按照計畫去走。」

海神今天外線43投僅12中，命中率才27.9%，反觀獵鷹26投13中，高達50%，身高和三分球準頭都不如人，輸球也是在意料之中。喬伊斯也特別強調射手一定要有信心去出手，有空檔就不要去猶豫。

在失去庫薩斯之後，海神在這個系列賽的策略就是在攻防兩端打得更主動、有侵略性，防守端用一些繞前和協防去阻止長人在在舒服的位置接球，進攻則是要利用對方長人移動過慢的劣勢，去積極衝擊禁區。

海神洋將亞力山大賽後稱，球隊今天有一些不錯的進攻打到禁區，但並沒有得到哨聲，希望裁判下一場能注意一下。而喬伊斯也補充表示，「對方長人移動太慢，如果守不住、有伸手去推的動作，(裁判)可以去看一下。」

總體來說，海神在陣容高度處於絕對劣勢的情況下，也並沒有過多的重用大洋將波捍能，他此役只打了28分鐘；而是希望借重小陣容的靈活性去積極造成對手壓力，今天整體效果教練團覺得不錯，但是在細節上還可以再加強。

談到今天對於禁區的保護，海神主將胡瓏貿表示，上下半場在防守成效上有些落差，可能主要和體能流失也有關係「因為我們體型小，上半場精力比較充沛，所以細節上可以做得很完整；下半場專注力有點下降，這也就是之前說的細節方面，可以再去改進。」

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