澳洲離奇命案！78歲失蹤老婦疑遇害 警方從3千噸垃圾中搜尋屍體
澳洲布里斯本（Brisbane）一位78歲老婦人特羅特（Lesley Trotter），於3月27日時被家屬通報失蹤，一開始警方把目標鎖定在特羅特平日散步會經過的步道周遭，但是經過一段時間調查後，案情急轉直下，警方認為特羅特已經死亡，而且屍體遭棄置在垃圾車中被運往垃圾掩埋場。目前警方正在從3千噸的垃圾中試圖搜尋特羅特的遺體，但工程實在浩大，目前尚未有所收穫。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，當地警方透露已經掌握了特羅特死亡的證據，但不願公布證據為何。警方表示，有理由相信特羅特的屍體被棄置在垃圾車，隨後這輛垃圾車又將屍體運到當地的垃圾掩埋場。
為了找到特羅特的屍體，警方已經封鎖了垃圾掩埋場的部分區域，並著手從3千噸的垃圾中進行搜尋。軍方也派人支援，搜尋過程是先將垃圾分批倒入30公尺深的坑中，然後再由人力用耙子翻找，搜尋其中有無屍體蹤跡。搜尋工作已經進行10天，但警方表示目前大約只確定了13％的垃圾量，還有很多工作必須進行。
且當地警方還說，特羅特的命案很可能也與垃圾有關，因為特羅特有習慣會在住家周圍的垃圾桶中翻找，將分類錯誤的可回收垃圾取出，重新放到正確的分類垃圾桶，疑似曾因此與其他住戶發生糾紛。不過整起命案的詳細案發經過與真相，仍待當地警方進一步調查釐清。