連假必喝！星巴克今「買1送1」　全家霜淇淋、燕麥奶紅茶也買1送1

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全家門市5月1日前，使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋、大杯特濃美式（冰熱不限）、特大杯燕麥奶紅茶（冰熱不限），通通買1送1優惠，其中特濃美式、燕麥奶紅茶每會員每品項各限購10組。
APP隨買跨店取，大杯經典拿鐵（冰熱不限）14杯510元，大杯經典美式（冰熱不限）17杯510元，最低下殺66折。APP還有勞動節當天加碼，5月1日上午10點起，以全盈+PAY支付，享特濃美式或特濃拿鐵買3送3。
🟡7-11
7-11門市5/2前，CITY系列指定飲品任選第2杯7折；4月30日前門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠，幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！
APP同步推出勞動節優惠，5/3前濃萃美式買51杯送51杯，售價2550元（5折）；濃粹拿鐵51杯售價2100元（約69折）；珍珠奶茶51杯2000元（約66折）；純奶茶／青茶任選51杯，售價1700元（約67折）。4/30前APP「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，限省120元）。
🟡萊爾富
萊爾富4月29日至5月2日，連續4天在門市、APP同步祭出咖啡5折，大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯；門市另外加碼大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）加10元多1件，平均單杯美式28元、拿鐵33元。
🟡OK
OK超商推出「茶拿鐵」新上市，即日起至5月1前，只要至OKmart FB專頁，截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖，原價55元，即享39元嘗鮮價。
🟡星巴克
今（29）日限定，到星巴克購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致飲料，可享好友分享優惠買1送1，從11點開始到晚上8點。不含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全聯
全聯線上購推23杯美式特價500元、拿鐵16杯500元，使用自帶杯兌領咖啡再省8元，平均美式只要9.4元、拿鐵17元，挑戰市面最低價！且下單購買任兩組（美式、拿鐵、阪急麵包任選）即加贈1,000限時福利點，並可與分批取全館活動單筆滿千贈1,000限時福利點疊加優惠，等於最高20%回饋。