鼓鼓首度公開「激吻大元照片」 宣示主權：妳是我生命中的女主角
鼓鼓（呂思緯）與小7歲大元（林艾璇）愛情長跑10年，小倆口戀情談得低調，昨（28日）是鼓鼓39歲生日，他首次主動分享和大元接吻的照片，霸氣示愛：「妳是我生命中的女主角。」短短幾小時，突破4萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
近日發行新專輯《跳舞在米蘭》的鼓鼓，首波主打歌曲〈當我變成我們〉寫的就是和大元的愛情，他在IG發文對女友告白：「謝謝妳用了珍貴的10年陪我寫下這首歌，當我變成我們，雖然我們沒有一起拍MV，但是我想跟妳說，有妳在的每一天都是我人生裡最美的電影，而導演就是妳。」
鼓鼓對大元表示，快樂、悲傷、各種難關彼此一起渡過，戀愛裡該經歷的也從沒少過，一起認養小狗，一起送牠離開，「愛哭的妳經常流下珍貴的眼淚，被我笑，但其實沒關係那就是最善良的妳，我都知道」，字字句句充滿寵愛。
最後，鼓鼓宣示主權，「平常不太談感情的我，那是我從小的習慣，連最好的朋友也不曾討論，在這麼特別的日子我被幸福包圍著，充滿安全感。想跟愛我的大家說，妳是我的，妳是我生命中的女主角，謝謝妳10年的青春，在我手裡永遠也不會消失。」
貼文一出，好友李玖哲、薛仕凌、房思瑜、吳映潔、畢書盡等人紛紛點讚、留言：「哇！閃爆太甜！」粉絲更是驚喜萬分，感動地說：「終於公開了」、「天阿...好感人」、「要一直幸福下去」、「又是讓人相信愛情的一天」、「演藝圈要10年真的很難得吧」、「直接被閃瞎...以為文末會是什麼我們結婚了之類的」、「這篇文我們不知道等了多少年」、「真的看到嘴角一直失守，好開心」、「羨慕嫉妒，但我大方祝福」！