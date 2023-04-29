新北當舖槍擊案！藏鏡人「鯨魚」押返台 疑黑吃黑釀糾紛
近期，新北市發生多起槍擊案件，雙北於11天內互轟67槍，引發社會輿論，經警方深入調查，發現是竹聯幫弘仁會與天道盟華山會之間，因詐騙的250萬水錢問題爆發糾紛，兩派人馬各自唆使未成年小弟，前往當鋪等據點開槍示威，過程中不顧民眾安危，態度囂張、視法律為無物，引發警方高層震怒，下令掃蕩積極調查。而被指為幕後藏鏡人的竹聯幫弘仁會「鯨魚」林姓男子，案發之際逃往馬來西亞，本月28日於馬國落網，被警方押送返台。
記者林盈君／綜合報導
據了解，槍擊案始於竹聯幫弘仁會、天道盟華山會，雙方因250萬的洗錢問題發生糾紛，進而爆發互開槍示威舉動。據悉，遭開槍的當鋪由華山幫經營，一名劉姓少年於當鋪借了100多萬元無力償還，轉而到到弘仁會旗下當詐騙車手，卻偷偷私藏贓款、拿去償還華山幫的債務，被弘仁會認為是華山幫派人來「臥底」黑吃黑，本月10日，弘仁會唆使3名未成年小弟，到當鋪連開3槍。
之後華山幫不滿反擊，雙方戰況愈演愈烈，弘仁會「鯨魚」林姓男子，被指居於幕後策畫，並教唆未成年小弟，直接前往當舖猛轟51槍。而「鯨魚」林姓男子隨後落跑逃往馬國，本月28日，林男於馬國落網，被警方押送返台，同時落網的還有林男身邊的一名小弟，2人於28日晚間被押送至新北市刑警大隊。
專案小組於29日清晨偵訊「鯨魚」林男，詳細案情將有待進一步釐清，對此，警政署長黃明昭、新北市警察局長廖訓誠，均慰勞所有偵辦的員警，肯定同仁辦案效率，重創黑幫囂張氣焰。