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台股4月回檔近-2%　3大法人同步賣超逾600億元

▲本週台股走勢大洗三溫暖，週五反彈167.69點，彈幅1.09%，指數收在15579.18點。（圖／NOWnews資料照片）
▲本週台股走勢大洗三溫暖，週五反彈167.69點，彈幅1.09%，指數收在15579.18點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

本週台股走勢大洗三溫暖，週五反彈167.69點，彈幅1.09%，指數收在15579.18點，但本週台股仍小跌23.81點，跌幅-0.15%，惟週K線順利收紅，平均日均量2207.71億元。統計第二季首月台股下跌288.88點，月跌幅-1.82%。本週外資再度賣超台股達381.26億元，自營商也站在賣方調節23.22億元，僅有投信小幅回補43.82億元，三大法人合計賣超360.66億元。

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受到美國銀行業的風險提升，美股自今年高檔回落，台股也受到投資情緒轉趨保守拖累，外資4月來反手賣超530.77億元，三大法人單月賣超金額更來到607.31億元，且本週51勞動節假期之後，緊接著下週將登場的美股財報為超微與蘋果兩大重量級企業，美國聯準會亦將於5月3日公布利率決策會議，若財報、法說的展望不如預期，即可能造成市場波動。

通膨方面，孫傳恕指出，美國最新公布核心通膨較前值略顯上升至0.5%，市場雖然預期聯準會最後一碼升息將落在5月的利率決議，而降息時點將自先前預期第3季，延後至第4季，預料台股下週走勢仍將持續震盪。

孫傳恕說明，目前台股大盤處於季線之下，而本益比在長期均值下緣，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然週間短暫跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股仍可保持相對強勢，另外抗跌性佳的高殖利率個股，可透過股息創造下檔保護，而前波漲多個股可能面臨持續修正。

不過，孫傳恕認為，雖然AI人工智慧題材近期出現回檔，但長線來看，AI機器人聊天軟體程式Chat GPT透過生成式AI技術加速滲透至日常應用，其衍生出的趨勢效應不僅將直接推升AI相關應用軟體需求，其中包括相關台廠上、中、下游供應鏈，如HPC、晶圓代工、封測、電子零組件與伺服器ODM代工廠等，皆直接或間接受惠。

孫傳恕預估，根據統計，目前全球生成式AI市場規模尚不到200億美元，預估至2032年的規模將高速成長至接近1200億美元，平均年成長幅度高達27%，屆時除了相關供應鏈外，將對AI晶片市場、全球針對AI的投資金額等造成重大改變，而台灣AI相關零組件供應鏈可望持續受惠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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