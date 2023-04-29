台股4月回檔近-2%　3大法人同步賣超逾600億元

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通膨方面，孫傳恕指出，美國最新公布核心通膨較前值略顯上升至0.5%，市場雖然預期聯準會最後一碼升息將落在5月的利率決議，而降息時點將自先前預期第3季，延後至第4季，預料台股下週走勢仍將持續震盪。
孫傳恕說明，目前台股大盤處於季線之下，而本益比在長期均值下緣，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然週間短暫跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股仍可保持相對強勢，另外抗跌性佳的高殖利率個股，可透過股息創造下檔保護，而前波漲多個股可能面臨持續修正。
不過，孫傳恕認為，雖然AI人工智慧題材近期出現回檔，但長線來看，AI機器人聊天軟體程式Chat GPT透過生成式AI技術加速滲透至日常應用，其衍生出的趨勢效應不僅將直接推升AI相關應用軟體需求，其中包括相關台廠上、中、下游供應鏈，如HPC、晶圓代工、封測、電子零組件與伺服器ODM代工廠等，皆直接或間接受惠。
孫傳恕預估，根據統計，目前全球生成式AI市場規模尚不到200億美元，預估至2032年的規模將高速成長至接近1200億美元，平均年成長幅度高達27%，屆時除了相關供應鏈外，將對AI晶片市場、全球針對AI的投資金額等造成重大改變，而台灣AI相關零組件供應鏈可望持續受惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。