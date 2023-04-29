表情包都在這！織羅部落「黑翅鳶幼鳥」離巢活動照曝

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與農友合作之下，農委會特有生物研究保育中心的研究團隊於水稻田區架起三支「猛禽棲架」，記錄田區內的鳥類活動狀況，「猛禽棲架」是由國立屏東科技大學野生動物保育研究所所開發的鳥類自動記錄裝置，在高度約6公尺的支架頂端，架設鳥類停棲的橫枝，並安裝一台紅外線自動照相機，只要感應到動物體溫發出的熱能，相機就會自動拍照和錄影。
自2022年3月起，於織羅部落的慣行、有機和友善的水稻田內，各安裝一支猛禽棲架，只要有鳥類停棲，相機就會自動拍攝三張照片，並且錄製15分鐘的影片，除了可以24小時不間斷記錄鳥類於棲架上的活動，也有助於探討棲架對於農作物鳥害及鼠害防制的效果。
特生中心分享，架設完成初期後，使用棲架的鳥類不多，因為鳥類對於陌生的設備也會有所防備，需要經過一段時間熟悉，特生中心助理研究員林大利表示，這三組棲架大致在2022年7月過後，各種鳥類才頻繁使用。截至2022年12月，已經記錄了6799張照片，包含19種鳥類，棕背伯勞、紅嘴黑鵯和烏頭翁都是常客，也曾於夜間拍攝領角鴞和褐鷹鴞。
特生中心說，研究團隊在架設棲架之前，已經在水稻田邊的檳榔樹上發現黑翅鳶的繁殖巢，有一對黑翅鳶頻繁進出，但這一對黑翅鳶成鳥，2022年只有在4月使用一次棲架，下一次要等到12月才有紀錄。
好消息是，2023年2月，研究人員發現黑翅鳶有2隻幼鳥離巢，而且三支棲架都有使用。從自動相機拍攝的照片可以看出來，幼鳥身上有許多淡灰色羽毛尚未替換，幼鳥間的打鬧、互動、處理獵物等活動，全由自動相機記錄下來。同時也暗示了剛離巢的黑翅鳶幼鳥，活動範圍至少達50公頃。
不僅是黑翅鳶，猛禽棲架也記錄棕背伯勞可能在求偶的影片、紅嘴黑鵯之間的有趣互動、藍磯鶇與大卷尾同台、以及冬候鳥紅隼及紅尾伯勞也在冬天加入使用棲架的行列。
計畫助理蔡芷怡表示，透過猛禽棲架所記錄的影像，可以更加瞭解環境中的鳥類組成。傳統的鳥類調查，大多仰賴人力於環境中調查鳥類，且大多於白天執行，一來無法全天候不間斷紀錄，二來也難以留下大量的影像紀錄，再來也很難掌握鳥類的食性資訊。面對這些難題，猛禽棲架可以幫上忙。
雖然猛禽棲架同樣無法完美記錄環境中所有的鳥種，但是對於夜行性鳥類的紀錄卻相當有幫助，同時，猛禽棲架也記錄了各種鳥類進食的畫面，讓研究人員得以判視獵物種類，瞭解這些鳥類的食性組成。