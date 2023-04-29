林金結質詢槍擊案 ！侯友宜：唆使未成年犯罪加重其刑

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林金結氣憤地說，現在犯罪首腦都是利用青少年從事犯罪行為，給青少年錯誤的訊息，青少年投案之後有完整的律師團隊協助投案的對應，讓青少年以為有靠山會沒事，其實他走上了不歸路，一生都被毀了，而犯罪首腦還逍遙法外真的很過份。
侯友宜表示，已經責成警察局務必要揪出幕後真正的指使者，犯罪集團敢在這裡這麼囂張行事絕不能容忍，他已經告訴警察局一定要揪出幕後指使者絕不寬貸。
林金結表示，新北市4月19日、4月20日接連發生了二件槍擊案，到4月26日，警察局實施了第一波、第二波掃盪，連同4月10日沒有報案的那件槍擊案，一共抓了11個人，治安事件並非區域性單一問題，是全台灣連動的，但是案件發生在新北市，新北市警察局承受了極大的壓力，林金結認為要給侯市府團隊快速反應、有效處置大大的按一個讚，並對侯友宜市長以及警察局的專案小組同仁，連續幾日不眠不休地查緝犯嫌到案，並持續追查幕後整個犯罪集團，予以高度肯定及鼓勵。
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