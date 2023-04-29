好市多綜合莓檢出A肝病毒！售出逾1.7萬公斤　有6症狀快就醫

林金結質詢槍擊案 ！侯友宜：唆使未成年犯罪加重其刑

▲ 林金結質詢槍擊案 ！侯友宜回應：唆使未成年犯罪加重其刑。（圖／新頭殼）
▲ 林金結質詢槍擊案 ！侯友宜回應：唆使未成年犯罪加重其刑。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

新北市議員林金結昨質詢市長侯友宜表示，侯友宜一生都是優秀的警察，治安是侯友宜的強項，人民對侯友宜處理治安問題是有信任感跟期待的，面對最近新北市三次重大槍擊案都是17歲未成年青少年預謀犯案後，自首企圖減刑的模式，每一件都是未成年一開完槍就坐計程車到派出所投案，台灣從南到北都壟罩在黑槍陰影下，尤其青少年犯罪節節上升，這八年來全台灣未成年犯罪上升了47%，林金結認為侯友宜應該拿出有效辦法，跟中央溝通盡速改善全台灣治安敗壞的社會問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜直言，利用青少年從事組織犯罪活動，應該加重其刑，連續犯更應該處以更重的刑責，尤其唆使青少年的行為罪無可恕，針對幫派首腦吸收青少年犯罪的量刑必須加重其刑。

林金結氣憤地說，現在犯罪首腦都是利用青少年從事犯罪行為，給青少年錯誤的訊息，青少年投案之後有完整的律師團隊協助投案的對應，讓青少年以為有靠山會沒事，其實他走上了不歸路，一生都被毀了，而犯罪首腦還逍遙法外真的很過份。

侯友宜表示，已經責成警察局務必要揪出幕後真正的指使者，犯罪集團敢在這裡這麼囂張行事絕不能容忍，他已經告訴警察局一定要揪出幕後指使者絕不寬貸。

林金結表示，新北市4月19日、4月20日接連發生了二件槍擊案，到4月26日，警察局實施了第一波、第二波掃盪，連同4月10日沒有報案的那件槍擊案，一共抓了11個人，治安事件並非區域性單一問題，是全台灣連動的，但是案件發生在新北市，新北市警察局承受了極大的壓力，林金結認為要給侯市府團隊快速反應、有效處置大大的按一個讚，並對侯友宜市長以及警察局的專案小組同仁，連續幾日不眠不休地查緝犯嫌到案，並持續追查幕後整個犯罪集團，予以高度肯定及鼓勵。

查看原文

延伸閱讀：

林金結質詢 侯友宜：國家需要我，我都會勇往直前！

新北議員林金結整合380萬元 土城第一座封閉式兒童遊戲場啟用

林金結揪企業捐襪子助土耳其災後重建 土城區長盛讚最有愛心議員

響應侯友宜允張麗善助菜農 新北議員林金結義賣10噸雲林高麗菜

侯友宜建議五一勞動節全國放假　人事行政總處：將配合內政部研議

星宇航張國煒評航廈建設落後星國　侯友宜：台灣觀光要急起直追

新北槍擊連環爆！警3波掃蕩瓦解弘仁會堂口、逮28人到案

新北當鋪槍擊案！主嫌「鯨魚」落網　黃國昌揭凶殘黑歷史

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀