今起吃到勞動節！7-11「珍奶10元」爽喝　全家霜淇淋買一送一

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全家這次五一連假主打使用全盈PAY結帳的話，霜淇淋買一送一、特濃美式以及特大燕麥奶紅茶也是買一送一，活動日期即日起開始到5月1日。另外使用全盈PAY支付滿300再送100元紅利金，紅利金的使用期限到5月底以前都可以使用，相當划算，活動也從28日到5月2日。
🟡7-11
至於7-11的部分，響應國際珍奶日，7-11即日起至4月30日推出限時優惠，門市購買「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」任選第2杯10元優惠；APP行動隨時取「黑糖珍珠撞奶」或「珍珠奶茶」6杯特價240元，兩款飲品不可混搭（原價360元，現省120元），單杯幾乎是手搖飲店的半價，先囤下來夏天消暑必喝！
🟡萊爾富
迎接3天連假，萊爾富4月29日至5月2日，連續4天在門市、APP同步祭出咖啡5折，大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）同品項買20杯送20杯，不限冰熱且可跨店寄杯；門市另外加碼大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）加10元多1件，平均單杯美式28元、拿鐵33元。
🟡OK便利超商
OK超商推出「焙茶拿鐵」新上市，即日起至5月1前，只要至OKmart FB專頁，截下專屬優惠圖片，至全台門市購買「焙茶拿鐵」並出示截圖，原價55元，即享39元嘗鮮價。