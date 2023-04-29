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馬英九希臘談話遭陸委會批失態　馬辦反嗆：瘋狗亂咬、見笑轉生氣

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，外交部對馬英九出訪擺爛、陸委會惡意扭曲馬英九談話，淪為瘋狗亂咬。（圖／資料照片）
▲馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，外交部對馬英九出訪擺爛、陸委會惡意扭曲馬英九談話，淪為瘋狗亂咬。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

前總統馬英九在希臘時間28日出席德菲經濟論壇時表示，台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵。民進黨政府迄今一直拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，此番言論遭陸委會批是國外失態。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（29）日表示，維持兩岸關係穩定是國人的期望，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣。蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益。

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蕭旭岑表示，馬英九向國際發聲，表達多數台灣人希望兩岸回到過去有尊嚴，有和平的日子，陸委會與外交部卻變成瘋狗亂咬，外交部對馬英九出訪擺爛，陸委會還惡意扭曲馬英九談話，很顯然極不願意國際聽到馬英九的發聲，「見笑轉生氣」。

馬英九於希臘時間28日上午出席第八屆德爾菲經濟論壇，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。對於台灣會不會是下一個烏克蘭，馬前總統表示，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立的國家，台灣和中國大陸不是，本質上就完全不同。九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄。

馬英九表示，九二共識是兩岸雙方求同存異的共同政治基礎；在2016年民進黨主席蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵。民進黨政府迄今一直拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，甚至是徹底的糟糕。

大陸委員會則表示，馬前總統在希臘的一場座談會，對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾。

蕭旭岑回應說，馬英九在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，陸委會居然可以信口開河，捏造事實，這樣的陸委會，還有存在的必要嗎？

蕭旭岑呼籲陸委會主委邱太三，既然透過新聞稿誤導國人，公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡英文的「互不隸屬的兩國論」。既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱主委也該即刻辭職，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。

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