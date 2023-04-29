馬英九希臘談話遭陸委會批失態　馬辦反嗆：瘋狗亂咬、見笑轉生氣

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馬英九於希臘時間28日上午出席第八屆德爾菲經濟論壇，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。對於台灣會不會是下一個烏克蘭，馬前總統表示，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立的國家，台灣和中國大陸不是，本質上就完全不同。九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄。
馬英九表示，九二共識是兩岸雙方求同存異的共同政治基礎；在2016年民進黨主席蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵。民進黨政府迄今一直拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，甚至是徹底的糟糕。
大陸委員會則表示，馬前總統在希臘的一場座談會，對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾。
蕭旭岑回應說，馬英九在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，陸委會居然可以信口開河，捏造事實，這樣的陸委會，還有存在的必要嗎？
蕭旭岑呼籲陸委會主委邱太三，既然透過新聞稿誤導國人，公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡英文的「互不隸屬的兩國論」。既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱主委也該即刻辭職，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。