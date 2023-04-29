張國煒批台灣觀光落後新加坡　連勝文認同：戳破國王新衣

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連勝文指出，回到桃園機場，尤其是一航廈，對於身高194cm的他，不論是在走向或走出登機門的通道上，多年來，他都必須持續的閃躲各種掛在天花板的告示牌，以免撞頭，他真的很好奇，台灣現在這麼多來自歐美的職籃球員，如果從一航廈入境，不知道頭會不會被天花板卡住？還是說台灣不准批評政府在公共建設上效率與品質的低落，所以乾脆禁止200cm以上的外國人入境？
連勝文表示，在新加坡時，當地執政黨的朋友們告訴他，現在新加坡的觀光產業，還沒有百分之百回到疫情前的水準，但是隨著中國大陸重新開放邊境，他們相信新加坡也將因此受益，並迅速達到疫情前觀光產業的產值，現在新加坡觀光產業非常的旺，工作機會多於人力供應，所以如何克服人力資源不足的挑戰，這才是新加坡政府正在努力解決的課題。
連勝文說，反觀台灣，大陸觀光客根本不能來台，過去大陸旅客，不只是靠團客衝人數，也有許多高消費的陸客來台灣消費；但這部份現在都是零，也不知道何時才能再重新開始？更何況兩岸兵兇戰危，也導致外國旅客及國際商務客對台灣卻步，真的不知道現在政府的政策，到底要如何才能幫助台灣觀光業，走出疫情困境，甚至回復成長？張國煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣，相信台灣觀光及相關產業中，一定有很多人非常認同他的看法。