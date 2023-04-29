好市多綜合莓檢出A肝病毒！售出逾1.7萬公斤　有6症狀快就醫

張國煒批台灣觀光落後新加坡　連勝文認同：戳破國王新衣

▲張國煒批台灣觀光不如新加坡，連勝文剛從新加坡回台，有很深的感觸。（圖／資料照片）
▲張國煒批台灣觀光不如新加坡，連勝文剛從新加坡回台，有很深的感觸。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

星宇航空董事長張國煒日前提到台灣不重視觀光，直指新加坡機場已蓋到第5航廈，台灣連第3航廈都弄不好，落後新加坡，「台灣除了台積電還有什麼？」國民黨副主席連勝文在臉書表示，讓剛從新加坡回台的他有很深的感觸，本周前往新加坡參加食品展時，看到不管是在會場、旅館、餐廳或觀光景點，都有非常多的旅客，真的很旺！同時新加坡樟宜機場也並未因疫情的封閉，而有所退步，反而在軟硬體設施及服務上，甚至比疫情前更好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港是新冠疫情的重災區，觀光旅遊產業也尚未完全復甦，連勝文說，他二月底去香港時，卻驚訝的發現香港赤臘角機場，硬體設備有顯著的提升，目之所及，包含大理石地板重新更換，候機室地毯、座椅也大幅度更新，同時又增加許多方便旅客的服務設施，部分區域甚至感覺像新機場一樣，可見疫情並沒有阻礙香港或是新加坡更新或建設新機場設施的計畫，反而是利用這個機會，持續投資升級，以迎接疫後觀光產業的復甦。

連勝文指出，回到桃園機場，尤其是一航廈，對於身高194cm的他，不論是在走向或走出登機門的通道上，多年來，他都必須持續的閃躲各種掛在天花板的告示牌，以免撞頭，他真的很好奇，台灣現在這麼多來自歐美的職籃球員，如果從一航廈入境，不知道頭會不會被天花板卡住？還是說台灣不准批評政府在公共建設上效率與品質的低落，所以乾脆禁止200cm以上的外國人入境？

連勝文表示，在新加坡時，當地執政黨的朋友們告訴他，現在新加坡的觀光產業，還沒有百分之百回到疫情前的水準，但是隨著中國大陸重新開放邊境，他們相信新加坡也將因此受益，並迅速達到疫情前觀光產業的產值，現在新加坡觀光產業非常的旺，工作機會多於人力供應，所以如何克服人力資源不足的挑戰，這才是新加坡政府正在努力解決的課題。

連勝文說，反觀台灣，大陸觀光客根本不能來台，過去大陸旅客，不只是靠團客衝人數，也有許多高消費的陸客來台灣消費；但這部份現在都是零，也不知道何時才能再重新開始？更何況兩岸兵兇戰危，也導致外國旅客及國際商務客對台灣卻步，真的不知道現在政府的政策，到底要如何才能幫助台灣觀光業，走出疫情困境，甚至回復成長？張國煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣，相信台灣觀光及相關產業中，一定有很多人非常認同他的看法。

「芯費大戰」徐巧芯初選勝出　連勝文1點建議：否則大選腹背受敵

藍2024總統人選徵召時機　連勝文：反對像上屆拖到7月

稱10年前就喊世代問題　連勝文：對年輕同志挫折感同身受

連勝文喊話「願意合作」　柯文哲：他的視野格局值得肯定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀