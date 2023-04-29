新北當鋪槍擊案！主嫌「鯨魚」落網 黃國昌揭凶殘黑歷史
近日，新北土城區當鋪發生掃射51槍槍擊案，震驚社會各界，而被指為幕後主嫌的竹聯幫弘仁會、綽號「鯨魚」的林京履，案發之際逃往馬來西亞，本月28日於馬國落網，被警方押送返台，29日清晨開始偵訊。前立委黃國昌在臉書PO文，起底「鯨魚」的林京履過往黑歷史，爆料他曾攔下機車騎士，將對方毆打致重傷，才僅被判處拘役40天。
記者林盈君／綜合報導
據了解，新北市槍擊案頻傳，傳出是為了一筆250萬的水錢，以及幫派之間「臥底」黑吃黑糾紛，進而引爆雙方互開槍示威。而「鯨魚」的林京履則被指是幕後策劃藏鏡人，唆使17歲劉姓少年，持改造步槍掃射當鋪51槍，並於案發之際逃往馬國藏匿。28日「鯨魚」的林京履落網，被警方押解搭機返台。
引爆新北槍擊案件，對此，黃國昌也於臉書PO文，指出於2020年5月間，包含林京履在內共4名惡煞，因行車糾紛攔下機車騎士，並出手毆打騎士、導致被害者腦震盪。黃國昌指出，林京履並未和被害人和解，最後僅判處拘役40天，易科罰金1天1000元，總共罰了4萬元，黃國昌強調「這樣的處罰，既稱不上什麼制裁的應報，更不會有什麼抑制的效果」，更提到「那名惡煞，正是近來躍上媒體版面的弘仁會23歲大哥『鯨魚』」。