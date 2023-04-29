NOW民調／請問您是否支持，5月1日勞動節全體國民一律放假？
下周一日五一勞動節，不過勞動節只有勞工放假，常引發爭議，例如公務員需上班，立法院也照常開會，但立委助理算勞工，當天可放假，但是否確實能放假，要看立委老闆的規定。又如私立幼兒園放假，但一般學校，因教職員不算勞工，學校仍需上課，常會出現家長放假、學生要上課的狀況。更離譜的狀況，路上的交通標示，常有假日例外的規定，「假日禁止左轉」的標示，假日指的是公務員的假日，勞動節非屬公務員的假日，因此勞動節這天，路上的交通標示，都比照平常日。
記者何哲欣／台北報導
新北市議員江怡臻昨在質詢時問新北市長侯友宜此議題，認為此現象導致台灣一國兩制。侯友宜回應，鼓勵全國在五一勞動節一律放假。不過行政院人事行政總處回應，因涉及內政部主管之《紀念日及節日實施辦法》，立法院部分委員也對於紀念日及節日放假日數之提案，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。
《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，「請問您是否支持，5月1日勞動節全體國民一律放假？」投票時間至5月1日晚上6點止。歡迎網友踴躍表達意見。
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