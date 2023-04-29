NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士、湖人G6拚晉級

NBA季後賽／ Curry轟29分　國王118：99勝勇士、雙方G7決勝負

▲國王Malik Monk扮演奇兵，替補上陣轟下28分，幫助國王118：99擊敗勇士，雙方將在G7分高下。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王Malik Monk扮演奇兵，替補上陣轟下28分，幫助國王118：99擊敗勇士，雙方將在G7分高下。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23 NBA球季西區季後賽首輪，「北加州內戰」戰線延長至G6，衛冕軍勇士當家球星Stephen Curry投進5個三分球，攻下29分，無奈團隊命中率不佳，國王多點開花，De'Aaron Fox砍進26分、11籃板，Malik Monk扮演替補奇兵，豪取全隊最高28分，聯手率隊118：99踢館成功，系列賽形成3：3，雙方將在G7決勝負

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國王開賽就連得8分給地主軍下馬威，勇士則靠著Stephen Curry連砍6分追擊，之後雙方在此節3度戰成平手，Donte DiVincenzo在此節還剩24秒時投進三分球，幫助勇士首節取得3分領先。

次節國王手感回溫，翻轉戰局，此節中段Keegan Murray和Terence Davis的連續三分彈更幫助球隊一度取得雙位數領先；勇士上半場手感欠佳，團隊僅投進5個三分球，三分球命中率27.8%，寫下此系列賽最低。

勇士兩大球星Stephen Curry和Klay Thompson半場得分皆達到雙未數，Thompson出手14次命中7球，攻下16分，Curry則是9投3中，進帳13分。

國王半場多點開花，主力De'Aaron Fox僅出手7次，投進5球，高效率攻下10分，Domantas Sabonis則貢獻5分、7籃板，國王上半場取得58：51領先。

▲明星球員國王De'Aaron Fox與勇士 Stephen Curry對抗，國王前三節取得雙位數領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星球員國王De'Aaron Fox與勇士 Stephen Curry對抗，國王前三節取得雙位數領先。（圖／美聯社／達志影像）
易籃再戰，國王禁區大將Sabonis陷入犯規麻煩，第三節還剩6分24秒，就吞下本場第5次犯規，只能先退場休息，勇士雖一度追到只有5分差，但國王開啟外線攻勢，Malik Monk連續3個三分球，De'Aaron Fox也跟進，幫助國王帶著雙位數領先進入決勝節。

末節灣區大軍積極反攻，Stephen Curry跳出來飆分，包辦全隊此節前14分中的11分，一度將分差縮小至個位數，未料勇士突然陷入得分荒，國王趁勢拉出一波14：3的猛攻，將差距擴大至19分，衛冕軍也提前繳械，比賽還剩3分半鐘，勇士已將主力陣容撤下，雙方將決戰G7。

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