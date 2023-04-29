同時作為媳婦、妻子、母親、女兒好累　放棄扮演每個人眼中的好人

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女兒啊，如果有人對妳述說女性該有哪些美德，並要求妳要像我們的母親一樣過一生，記得千萬要把耳朵遮住，然後果斷地回絕對方：「我沒辦法做好每件事。」如果對方因此認定妳不是好女人，妳就將它當作是種稱讚。唯有如此，才能在扮演多種角色的同時，不忘自己的立場，並守護好自己。
我曾希望能成為能幹的醫師、好媽媽、好太太、好朋友、好媳婦、好上司……喔，不對，應該說我已經朝這樣的目標努力了好多年，但無論我多努力，還是有人不喜歡我，再怎麼樣仍然有很多漏洞和問題。只要醫院工作順利，妳就會有事使我操心；妳聽話了，娘家就有突發狀況；娘家稍微安靜了，婆家又會有事。於是無論我多麼加倍努力想處理好每一個環節，最終還是沒有風平浪靜的一天。尤其在妳還小時，我每天必念著：「希望今天順利！」要是我抱怨一、兩句，旁人還會說：「幹嘛自找罪受，在家帶小孩不是更好？」
雖然當時這些話讓我很受傷，但也因此使我重新檢視自己真正要的是什麼。比起每件事都力求完美，不如要求自己無論扮演哪種角色，只要狀況不嚴重，適當地調節，這樣過日子就好。也就是放棄扮演每個人眼中的好人，放下「每件事都一定要做到最好」的欲望。
健康地愛自己的人，很清楚知道不必事事完美；就算失敗或犯錯，仍相信自己具有充分價值、值得被愛。美國劇作家喬．柯德爾（Jo Coudert）就曾說過：「人沒有非要得到他人的愛不可，也不需要為此犧牲自我；真正的生活重心且無比重要的一件事，就是愛自己。在妳這輩子所認識的人當中，唯有妳，才是最終對自己不離不棄的那個人。」
如果這世界對妳太苛求，讓妳對自己所扮演的角色備感壓力時，不如做好被別人說「不懂事」的心理準備，正面面對。別忘記，媽永遠都會支持那樣就好的妳。
本文摘選自《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話：給已經長大卻害怕未來的妳——關於職場、婚姻、獨處與育兒的幸福抉擇》，商業周刊出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57558
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