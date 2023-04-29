新北槍擊連環爆！警3波掃蕩瓦解弘仁會堂口、逮28人到案

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據了解，本案起因弘仁會、華山幫兩造幫派之間糾紛所引發，警方於22日進行第一波緝捕行動，查獲涉案朱姓少年等3人到案；24日，進行第二波拘捕行動，拘提槍擊現場監控的李男及運送槍枝的楊男等人；28日，分別於蘆洲、中和及雲林、花蓮等地進行第三波行動，查獲策劃槍擊分工的簡男及吳男等人。連同自馬國遣返的林、杜2嫌，全案共緝獲28人到案，並從其幫派相關據點，查扣現金221餘萬元、刀械、棍棒、手機、監視器等證物。
回顧整起案情，今年初，竹聯幫弘仁會旗下擔任車手的劉姓少年「阿翔」，因向華山幫所經營當舖借貸，金額累積到百餘萬元無力負擔，疑似挪用提領到的贓款償還借貸金額，造成「鯨魚」林男與華山幫成員之間產生嫌隙，雙方多次爆發衝突，進而引發槍擊案件。而竹聯幫弘仁會中和組、弘生組兩個堂口相互支援，各自指使幫派成員開槍示威，對此，警方大動作偵查，主嫌「鯨魚」潛逃馬來西亞，旗下涉案幹部及小弟，則逃往墾丁、雲林及花蓮等地，仍遭警方發動拘捕行動逐一落網。
另外，專案小組掌握「鯨魚」林男及共犯杜男身分及動態後，立刻啟動跨國合作掃黑機制，透過刑事局駐馬來西亞聯絡官協調當地執法機關，28日，派員前往馬來西亞押解2嫌歸案，訊後移送新北地檢署偵辦。新北市警局表示，本次槍擊案件的偵辦雖然告一段落，但掃蕩黑幫的行動不會停止，警方將透過一波又一波的掃蕩，將不法幫派逐一瓦解。
對於黑幫依附或寄生的治安顧慮場所、公司堂口，也將全面清查，掃除幫派據點，後續也會與市政府相關局處合作，針對融資公司、娛樂公司等疑為幫派據點，擴大清查，將這些犯罪集團揪出來，運用第三方警政作法，將新北市境內的黑幫犯罪掃除殆盡。