馬英九希臘論壇批蔡英文兩岸政策違憲 鄭文燦反批：言論失格
前總統馬英九昨日出席希臘「德爾菲經濟論壇」時批評，蔡英文總統在過去3年兩度說「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」，違反憲法與《兩岸人民關係條例》，也違背了蔡英文在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承諾。對此，行政院副院長鄭文燦今（28）日表示，馬英九的說法「失格」。
記者呂炯昌／台北報導
鄭文燦今日前往台南參加「明延平王鄭成功來臺三百六十二週年中樞祭典」，鄭文燦受訪表示，馬英九在國外批評台灣的主張是非常不恰當的，兩岸互不隸屬既是事實也是民意主流，馬英九這種說法作法是失格的，他曾做為總統應該是要想辦法幫中華民國、幫台灣加分。
陸委會則回應表示，馬英九對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾。
陸委會表示，近年來在中共當局刻意持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受他們的「一個中國原則」，並一再聲稱台灣是必需接受中共統治，政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。馬英九不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評蔡英文，這是國人所無法接受的事。