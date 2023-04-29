發走鋼索圖形容美中台關係　郭台銘：台灣可以從政治的鋼索走下來

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郭台銘說，如果台灣當前處境是這樣，那麼該採取什麼樣的方法會比較安全呢？應該是保持在靠近鋼索中央的位置才對，靠近中央可以遠離雙方武器，避免被誤傷，可以觀察雙方動態還有一點時間應對鋼索可能的搖晃，而且鋼索相對在中央位置會比較平穩，不是嗎？
郭台銘表示，然而現在民進黨政府的選擇，卻是幾乎不思考地努力往一邊靠近，愈靠近明明就搖晃愈激烈愈難在鋼索上站得住，愈有可能掉下來跌死，而且愈靠近一邊，也就愈容易變成另一邊的射擊對象，大量槍彈砲彈本來向美國的也必然變得朝我們打來。這怎麼會是對的、更不用說是聰明的、好的決策呢？
郭台銘批，民進黨政府動用一切資源力量，就是要阻止大家有不一樣的看法，看到不一樣的事實。只要稍稍提出質疑就會被戴上「媚中」、「舔中」的帽子，逼著大家只能接受這個策略，以為這是台灣唯一的選擇。
郭台銘說，就連他前面描述的畫面都只是事實的一面，是從政治面看出去看到的，然而在此之外還有經濟面、產業面、科技面等，換不同角度會看到更關鍵的重點：台灣哪有非得站在鋼索上不可？台灣有辦法可以從政治的鋼索上走下來，只要我們的領導人能夠有不同的眼光看到走下鋼索的經濟、科技、產業前景。