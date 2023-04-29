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發走鋼索圖形容美中台關係　郭台銘：台灣可以從政治的鋼索走下來

▲郭台銘以走鋼索比喻美中台關係。（圖／資料照片）
▲郭台銘以走鋼索比喻美中台關係。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（29）日在臉書發走鋼索圖比喻美中關係，郭台銘表示，台灣應該是保持在靠近鋼索中央的位置才對，靠近中央可以遠離雙方武器，避免被誤傷，可以觀察雙方動態還有一點時間應對鋼索可能的搖晃，而且鋼索相對在中央位置會比較平穩，不是嗎？

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郭台銘指出，在我心中經常浮現一個鮮明的畫面：兩個巨人拉著一條鋼索在拔河，將鋼索拉得愈來愈緊，不過他們各自只有用一隻手拉著鋼索，因為還要騰出另一隻手來拿著各種武器向對方射擊，在這過程中不時還要閃躲對方來襲的武器，於是他們拉著的鋼索又會隨而激烈搖晃。就在那條鋼索上，很不幸的站著一個小人，他必須在這種極度危險情況中盡量保護自己的安全，這豈不就完全符合很多人對於目前台灣夾在中美衝突之間的想像嗎？

郭台銘說，如果台灣當前處境是這樣，那麼該採取什麼樣的方法會比較安全呢？應該是保持在靠近鋼索中央的位置才對，靠近中央可以遠離雙方武器，避免被誤傷，可以觀察雙方動態還有一點時間應對鋼索可能的搖晃，而且鋼索相對在中央位置會比較平穩，不是嗎？

郭台銘表示，然而現在民進黨政府的選擇，卻是幾乎不思考地努力往一邊靠近，愈靠近明明就搖晃愈激烈愈難在鋼索上站得住，愈有可能掉下來跌死，而且愈靠近一邊，也就愈容易變成另一邊的射擊對象，大量槍彈砲彈本來向美國的也必然變得朝我們打來。這怎麼會是對的、更不用說是聰明的、好的決策呢？

郭台銘批，民進黨政府動用一切資源力量，就是要阻止大家有不一樣的看法，看到不一樣的事實。只要稍稍提出質疑就會被戴上「媚中」、「舔中」的帽子，逼著大家只能接受這個策略，以為這是台灣唯一的選擇。

郭台銘說，就連他前面描述的畫面都只是事實的一面，是從政治面看出去看到的，然而在此之外還有經濟面、產業面、科技面等，換不同角度會看到更關鍵的重點：台灣哪有非得站在鋼索上不可？台灣有辦法可以從政治的鋼索上走下來，只要我們的領導人能夠有不同的眼光看到走下鋼索的經濟、科技、產業前景。

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