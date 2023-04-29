官方估計：82%中國人口曾染疫

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文中推測，2022年12月至2023年2月期間，中國全國超過82%的人口感染新冠病毒。接種疫苗加強針6個月內，對預防COVID-19病毒感染和症狀方面是有效的。
文中介紹，自2022年12月至2023年2月，研究團隊對中國31個省級行政區進行了4次線上調查，使用匿名問卷，收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、上次接種時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等資料。
研究結果指出，自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值。截至2023年2月7日，中國全國82.4%的人口感染了COVID-19病毒。
另外，研究結果表明，接種疫苗加強針可以有效預防症狀發生，包括發燒、鼻塞、咽喉痛、咳嗽、咳痰、頭痛、肌肉酸痛、厭食、疲勞和低血糖等。
接種疫苗加強針3個月內，預防Omicron變異株感染的有效性為49.0%，接種後3到6個月為37.9%。此外，接種疫苗加強針3個月內，對預防COVID-19病毒感染症狀的有效性為48.7%至83.2%，3到6個月為25.9%至69.0%。
中國去年12月初鬆綁防疫，放棄原本採取的動態清零政策。（編輯：周慧盈）1120429
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