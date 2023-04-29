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MLB／deGrom又出狀況！右前臂緊繃僅投3.2局就退場

▲遊騎兵右投Jacob deGrom(白衣)右臂緊繃僅投3.2局就退場（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵右投Jacob deGrom(白衣)右臂緊繃僅投3.2局就退場（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

Jacob deGrom又傳傷勢！今(29)天他代表德州遊騎兵掛帥主投紐約洋基，但只用了50球投了3.2局就因為右前臂緊繃被換下場，留下了被一安打、一保送、兩次三振、無失分的成績，這是他近三場先發當中，第二次因為身體出狀況提前退場。

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deGrom本季從春訓開始就屢傳出身體上的狀況，他因為身體左側的緊繃，導致錯過了幾週春訓，而在4月17日，本賽季第四場先發出戰堪薩斯皇家隊的比賽中，他只投了4局就因為左手腕痠痛退場，雖然在4月23日重返輪值，面對奧克蘭運動家隊繳出一場6局11K失一分自責分的好投，但在今天的比賽又再度出現傷況。


今天對洋基的先發，deGrom在前3局僅用28球讓洋基隊「9上9下」，不僅沒有讓任何洋基隊打者上壘，自己還屢屢飆出破100英哩(約161公里)的火球，但進入到第4局的投球，解決首棒打者DJ LeMahieu之後，對Anthony Rizzo投出保送，使他成為本場比賽洋基隊的首名上壘者，雖然隨即抓到第二個出局數，不過卻讓Willie Calhoun敲出洋基此役首安，單局已經用了22球，並且同時出現手部不適的情況，因此被教練團換下場，由Dane Dunning接替解決危機，最終遊騎兵以4比2擊敗洋基。


本季是deGrom在休賽季與遊騎兵簽下的五年1.85億美元(約57億台幣)合約第一年，目前6場出賽投了30.1局，送出45K，共失掉9分自責分，拿下2勝0敗戰績，防禦率為2.67，但他在本季之前，已經連兩季出賽場次不超過15場，傷病仍是他的最大敵人。

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