臥病在床、行動不便傷口難照顧！　奇美醫推「外展傷口照護服務」到家中

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糖友、腎友「慢性傷口」照護難 行動不便更難就醫奇美醫療財團法人奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞表示，根據衛生福利部統計，臺灣慢性傷口的人數約有37萬人，約佔總人口的1.5%。慢性傷口是指多個療程，或單一療程長時間未能療癒的傷口，通常是因為身體產生的自癒能力不足，或是治療方式不當所導致。這些慢性傷口也和臺灣370萬糖尿病人口，及77萬洗腎人數有關，儼然成為社會一大負擔。
林祐丞說，身為「困難傷口專門科」醫師，常觀察到許多帶有面積超大、嚴重感染或數年長期無法癒合傷口的病人，因為長期就醫不便，而讓傷口持續惡化。此外，也很常接收到許多養護機構或居護所的傷口諮詢，都是因為病人行動不便而無法到院。這些行動不便的病人要來一趟醫院，都讓照護者費盡心力，還要花費不少時間及金錢，更何況傷口癒合不是一蹴可及，常常需要數月的時間，許多照護者都無法配合長期頻繁的就醫，只好任由傷口治療進展緩慢，甚至惡化。
外展傷口照護服務 視訊評估再到府協助奇美醫療財團法人奇美醫院傷口照護中心自2018年成立以來，就已接受居家護理機構委託，在無法申報健保給付的情況下，以報備支援的方式到個案家中，免費服務部分帶有困難癒合傷口病人，執行所需之清創及傷口處置，成效顯著。
今(2023)年，中央健康保險署南區業務組因應這類病人的需求，積極推動轄區雲嘉南地區強化傷口照護服務，攜手奇美醫療財團法人奇美醫院共四家醫院提供傷口照護視訊門診以及外展醫療，對於長照機構或家中的長者之慢性傷口問題，先以視訊門診方式讓醫師評估傷口狀況，再評估是否提供醫師外展傷口照護服務，有效減少病人與家屬往返奔波之苦。
擺脫患者傷口折磨 提升生活品質奇美醫院照顧在家中或是在長照機構，無法到醫院的慢性傷口病人，今年初至今，已經幫助了十多位在家不方便的病人改善傷口情況。雖然多數的慢性傷口不會致命，但是對這些長期臥病在床、行動不便的病人來說，能擺脫傷口的折磨，對生活品質的改善將有莫大助益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57577
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