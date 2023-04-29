NBA季後賽／打爆！湖人125：85痛宰灰熊　晉級季後賽次輪

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陷入背水一戰的灰熊，G5成功續命，但本場比賽上半場卻表現荒腔走板，進攻非常不順，第一、二節分別只拿下20和22分，當家球星Ja Morant也遭到重兵看手，半場僅8次出手，命中2球，攻下7分。
反觀湖人不想夜長夢多，全隊展現在主場G6終結系列賽的決心，上半場取得59：42大幅領先，其中看板球星LeBron James出手9次、命中7球，攻下16分、4助攻，Anthony Davis半場就完成「雙十」，斬獲11分、10籃板，D'Angelo Russell也進帳14分。
另一項數據顯示，LeBron James生涯非常擅長打季後賽「關門戰」，過去在系列賽贏球就晉級的比賽中拿下39勝12敗，勝率高達76.5%，高居史上第一。
湖人攻勢完全打開，如水銀瀉地，第三節又連續投進3個三分球， Austin Reaves和 D'Angelo Russell也輪流開砲，湖人已經領先達到31分，連LeBron James都情不自禁的跳舞慶賀。
灰熊被打得無力招架，第四節一度落後達到39分，湖人主力球員LeBron James、Anthony Davis一派輕鬆在場邊當啦啦隊，球賽勝負早已定調，比賽提前淪為垃圾時間。
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