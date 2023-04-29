NBA季後賽分析／KD和太陽能解決金塊在次輪給他們出的3個難題嗎？

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但他們在這5戰也暴露出很多缺點，包括依賴效率起伏很大的急停跳投、對於主力陣容的過度使用、防守上的缺口，以及對主力球員的使用方式等等，這些就是為什麼在這一輪系列賽上，金塊存在用更完整的陣容去擊敗更高天賦的可能。
要怎麼去限制住Nikola Jokic？
2021年雙方在西區次輪交手過一回合，當時太陽橫掃晉級，但那個系列賽中Jamal Murray不在，當時二年級生的Michael Porter Jr.是Jokic身邊最好的幫手。Chris Paul和Booker用擋拆後的跳投摧毀了對手，他們那一輪系列賽的團隊有效命中率高達59%。
不過那時候太陽陣中還擁有Jae Crowder、Mikal Bridges、Cameron Johnson這些人，側翼防守、陣容深度和場上空間都更好。而且Paul那時候處於巔峰尾巴，這一年他的狀態實際上滑落非常明顯，僅能說是一名合格先發等級的球員。作為一名未來的名人堂成員，他絕對可能完成一些關鍵回合去左右勝負，但要寄望他打出那個系列賽的表現，不太現實。
Jokic在那個系列賽場均25.0分13.3籃板5.8助攻，命中率47.7%，這是在對手肆意對他夾擊的情況下得到的。但這一季在Murray回歸之後，他們有更多進攻武器，而且讓Aaron Gordon找到了他在這支球隊中的空切時機，解決了自己進攻端的問題。
如今的Jokic已經進化成一個高產、高效的數據怪物，他例行賽的使用率僅有26.7%，排名聯盟第34，甚至比Kyle Kuzma都低；但效率卻不減反增，真實命中率飆到70.4%，例行賽場均攻下24.5分11.8籃板9.8助攻。
他大部分時候選擇用正確的方式去激活球隊，讓其他人發揮得更好，在上一輪系列賽在灰狼內線有足夠高度的情況下，他也沒有真的去做強攻的動作，現在面對內線相對薄弱的太陽，有可能就是他爆發的時刻。
Josh Okogie會在這個系列賽中成為太陽或金塊的勝負關鍵手嗎？
由此衍伸出的另一個問題是，Monty Williams會更多地使用Josh Okogie嗎？Jokic維持著金塊的下限，但Murray是決定丹佛最終能走到哪裡的那個人，因為他擁有足夠的半場進攻技巧、有能力在所有區域命中投籃。而且無論Jokic多有才華，他終究是一名傳統的大中鋒，這就意味著他仍需要和一名全明星級的後場球員搭檔，才能最大化自己的優勢。
Torrey Craig在首輪的外線發揮出色，三分球命中率達到55.6%，太陽應該仍會讓他在系列賽一開始去對位Murray，而且他生涯早期在那待過，應該更瞭解對手的體系運作。
但Josh Okogie——太陽最好的外線防守者，很可能在這個系列賽打更多的時間。如果是這樣，那太陽就要解決空間問題，他很可能會被金塊放棄在角落，去形成5守4的局面。
本季金塊禁區的防守都不好，Jokic護框能力一直是個大問題，而且就如前所述，他們處理不了太陽球星在擋拆後的跳投。所以存在一種可能，Michael Malone可能不會讓Gordon去守對方最好的外線球星，而是讓他去守對方進攻威脅最差的那個人——如果Okogie在場，那就是他——然後去扮演一個機動的角色，伺機而動。
這樣Gordon就可以去進行協防，讓金塊在場上形成局部的人數優勢，去給KD和Booker製造更大的壓力，他的體能和體型也可以保護籃框。
甚至，太陽必須考慮到如果Deandre Ayton深陷犯規麻煩、而需要更多使用Bismack Biyombo時該怎麼辦？
主力陣容使用率已超額負荷，那將必然導致效率的下滑
所以，太陽必須更好的去使用他們陣容。到了季後賽所有球隊最終都會縮小輪換，但即使是考慮到這一點，太陽對他們先發5人的依賴程度也已經超標了。
面對Kawhi Leonard只打了2場的快艇，他們讓C. Paul - K. Durant - D. Booker - T. Craig - D. Ayton這套先發陣容總計打了94分鐘，KD和Booker的上場時間都在43分鐘以上。
以效果而論，他們幾乎是無法被擊敗的，但只要不是這五人同時在場，快艇就能有所反擊，替補球員在比賽質量上的落差有些大，這將會是他們必須去克服的問題。
因為不僅僅是在這一輪系列賽，隨著季後賽深入，陣容的平衡性會越重要。板凳不一定要得很多的分數，但他們要用一些貢獻去贏得教練團的信任，證明自己能匹配比賽的強度。
太陽在優勢方面是很明顯、不需要多加分析，那就是球星無解的個人能力。如果他們能一直保持這麼高的急停跳投和單打效率，並且在通常來說CP值不高的長距離兩分球上有所建樹，那當然沒問題。
可是在2021年、2022年，最終他們都在更高水平的比賽中被對手給擊敗了，他們沒有克服這種比賽模式的缺陷。如今Durant的加入，一樣的方式、一樣的比賽哲學，結果會有所不同嗎？
那他們得先解決金塊留給他們的難題。
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