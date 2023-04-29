Q彈「霧峰麻糬」供應1噸 感恩大甲媽保佑

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大甲媽祖就即將回鑾，一群人非常忙碌，眾人分工，將已浸泡一夜的糥米、磨成糥米漿、加壓除去水份變粿切、和粿母搓揉成糯米糰、分成小圓團、用糖水煮成濕麻糬、攪拌搗成麻糬，一共七個步驟，完成一桶一桶的麻糬後，準備明天一早送到大甲。
市議員張芬郁也和大家一起搓揉糯米糰，個個滿頭大汗，他說，這裡是「霧峰麻糬」的秘密基地，以前吃麻糬都不知工序，來和大家一起做後，終於明白Q彈的麻糬是如何產製，最動人的是還有一段主人家對媽祖的心意。
「霧峰麻糬」的老主人陳榮一，大家都叫他「阿爸」，他說，從一人到霧峰單打獨鬥，到現在滿屋的人在做麻糬，媽姐靈驗保佑很感動。
陳榮一說，小時候住在大甲，每年媽祖進香家家戶戶很熱鬧，會製作各種食物供信眾食用，他的父母就做麻糬，他30幾歲的時候，為了是否搬遷到霧峰舉棋不定，經媽祖指引，他來到霧峰賣草仔粿，生意愈做愈好。
來到霧峰後每年媽祖進香，他也會做麻糬回大甲供信眾食用，友人看他做麻糬也要求出米出力，女兒女婿看重這是一項傳承接手做，麻糬也愈做愈多，今年做了90斗的糯米，一斗米可做11.9公斤的麻糬，算一算做了1噸重的麻糬。
陳榮一說，「霧峰麻糬」只做不賣，希望大家感受到媽祖的慈悲和一份麻糬一份感恩和傳承的心意。