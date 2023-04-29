NBA季後賽／國王G6增加小陣容使用時間　Kerr：那讓他們取得空間

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國王帶著更多能量來到客場，也帶著一場勝利離開。除此之外，在3連敗之後，客隊今天做出重大調整，更多地使用了小陣容，產生很好的效果，Kerr坦言「要給Mike(Brown)掌聲，他做出一個很好的調整，他們打得更小，所以在半場得到更多空間，投進了17記三分球。」
在之前幾場比賽，勇士對於De'Aaron Fox和Malik Monk的切入做出一些限制，但今天兩人在比賽早期就多次突破造成殺傷，Kerr認為這就是更大的空間帶來的影響，讓國王的進攻球員可以更好的取得優勢，「我們在回應這點上做得不是很好，回去要看看影片，檢視哪裡出了問題。」
而勇士球星Stephen Curry也同意對方做出很理想的調整，「他們給Fox和Monk製造了一些空間，讓他們可以順利切入，Keegan Murray很早就投進了一些外線，他們做出改變並取得成效，所以我們也要去因應。」
Jordan Poole在這個系列賽的發揮很掙扎，今天他11投2中，只有7分進帳。Curry鼓勵這位年輕的後衛，不要被這場比賽影響心態，他展示過自己擁有影響比賽的能力，只要在下一戰做出反彈就好，「我對他的能力有十足信心，我過去也和他一樣經歷過季後賽成長的陣痛，我們可以打得更好，如果我們要在周末贏球，就必須打得更好。」
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