日本防台灣有事　中國外交官稱說法荒謬危險

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吳江浩稱：「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎，是不可逾越的紅線。」並提有些國家一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，實質是要中國吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果。鼓噪所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。
他警告如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。
已故日本前首相安倍晉三2021年表示，「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」，堅定維護台海及區域和平穩定。
此外，演講上有記者提問日本公民涉嫌在中國從事間諜活動問題。吳江浩指出，這是涉及中國國家安全的間諜案件，證據正越來越確鑿。需要搞清楚的是中國主權和安全受到了侵犯，而不是無辜的日方人員受到了拘押，中方將依法嚴肅處理。
中國外交部發言人毛寧3月27日在例行記者會證實，中方有關部門依法對1名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。
毛寧說，這名日人「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。中方已依照「維也納領事關係公約」和「中日領事協定」的相關規定，通報日本駐中國使館。
另據日媒報導，這名50多歲男子是日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返國前被捕。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120429