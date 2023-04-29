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小S分手20年後再提黃子佼　曝當年為「一事」差點衝動嫁給他

▲小S自曝當年為一事想嫁給黃子佼。（圖／小姐不熙娣YT）
▲小S自曝當年為一事想嫁給黃子佼。（圖／小姐不熙娣YT）

記者侯家瑜/綜合報導

小S（徐熙娣）過去和黃子佼、曾寶儀三角戀曾轟動一時，冷戰多年後，3人似乎也已經放下，去年還於金鐘獎上同台，小S甚至還邀請已經分手20多年的「經典舊愛」黃子佼，上網路節目《熙娣想聊》。而小S近日在節目《小姐不熙娣》上，再度聊起黃子佼，透露對方當年做了一件事，讓她感動至今外，當時還萌生想嫁給對方的衝動。

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▲黃子佼錄小S（右）《熙娣想聊》妙語如珠。（圖／CATCHPLAY+）
▲黃子佼（左）、小S（右）當年有一段情。（圖／CATCHPLAY+提供）
小S在節目上聊到年輕時為了追星，曾做過的瘋狂舉動，分享當年與黃子佼正值熱戀期間，她同樣迷戀日本音樂團體「DREAMS COME TRUE」（美夢成真），而某年偶像來台開唱，黃子佼正好也是該場記者會的主持人，他會後就帶小S去見偶像，介紹雙方認識，小S當時就激動落淚還腿軟，並對著黃子佼大喊：「黃子佼我要嫁給你。」

事實上，與黃子佼交往4年的小S，曾在《熙娣想聊》上說出內心話，感性表示對方在心裡一直位在重要位置，她也在鏡頭前逼問對方：「你當時為什麼不跟我求婚？」而黃子佼則認為結婚這種事不能衝動，因為有些事相隔數年後再回頭看，可能就會認同當時的決定，又反問小S：「有沒有覺得沒嫁給我算鬆口氣？」小S直白地笑說：「超大一口氣。」還能一搭一唱、有說有笑，可見2人對當年的事早已釋懷。

▲小S主持的《熙娣想聊》首集請到黃子佼（中）與Lulu黃路梓茵（左一）。（圖／CATCHPLAY提供）
▲小S（右）主持的《熙娣想聊》首集就請到舊愛黃子佼（中），左為Lulu黃路梓茵。（圖／CATCHPLAY提供）

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