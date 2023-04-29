綜合莓驗出A肝病毒　好市多拖延提供客戶清單遭罰30萬

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好市多綜合莓商品被檢出A肝病毒，高雄市衛生局在接獲通知後要求業者好市多在4月27日晚間前交出已售出的客戶名單，以利完成並追蹤購買民眾的健康監測關懷及通知，據悉好市多方卻以多種理由消極配合，直至4月28日中午高雄市衛生局才接獲名冊，衛生局目前已全數完成健康監測關懷通知，共2,400多人，陸續接獲民眾進線諮詢。
衛生局也請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用該產品2週內可自行前往醫療院所由醫師評估自費接種A型肝炎疫苗。相關資訊可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網A型肝炎專區（https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php ）或衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）、高雄市政府防疫諮詢專線7136800、7151911。
針對好市多未及時配合提供銷貨清單部分，衛生局已依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款，至於產品檢出A肝病毒違反食品衛生管理法第15條第一項第四款部分，將另依據其違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。