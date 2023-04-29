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綜合莓驗出A肝病毒　好市多拖延提供客戶清單遭罰30萬

▲好市多冷凍綜合莓被檢出A肝病毒，卻未及時配合提供銷貨清單，遭高雄市衛生局已依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多冷凍綜合莓被檢出A肝病毒，卻未及時配合提供銷貨清單，遭高雄市衛生局已依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者鄭婷襄／高雄報導

美國出現5起A型肝炎病例，經調查推測與市售冷凍草莓有關，高雄市衛生局在4月11日接獲食藥署通知後，即立即啟動聯合稽查好市多冷凍綜合莓，更在昨日接獲通知其中一批檢出A肝病毒，但好市多卻消極、拖延提供已售出的客戶名單，遭到高雄市衛生局依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款，至於產品檢出A肝病毒部分將依影響規模，最重可罰到2億元。

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衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

好市多綜合莓商品被檢出A肝病毒，高雄市衛生局在接獲通知後要求業者好市多在4月27日晚間前交出已售出的客戶名單，以利完成並追蹤購買民眾的健康監測關懷及通知，據悉好市多方卻以多種理由消極配合，直至4月28日中午高雄市衛生局才接獲名冊，衛生局目前已全數完成健康監測關懷通知，共2,400多人，陸續接獲民眾進線諮詢。

衛生局也請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用該產品2週內可自行前往醫療院所由醫師評估自費接種A型肝炎疫苗。相關資訊可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網A型肝炎專區（https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php ）或衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）、高雄市政府防疫諮詢專線7136800、7151911。

針對好市多未及時配合提供銷貨清單部分，衛生局已依據傳染病防治法第43條處以新台幣30萬元罰款，至於產品檢出A肝病毒違反食品衛生管理法第15條第一項第四款部分，將另依據其違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒　高雄目前無銷售

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