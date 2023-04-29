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台癌等13病團提「3大請願+3大訴求」　為80萬癌症家庭請命

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台癌等13病團提「3大請願+3大訴求」　為80萬癌症家庭請命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、厚生基金會等13個癌症相關團體以及醫藥界專家代表共同拜會賴清德副總統，懇請支持設立台灣癌症新藥多元支持基金（Taiwan multi-support Cancer Drugs Fund，簡稱 TmCDF），以減輕癌症家庭負擔，同時遞交聯合請願書。

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打造「健康台灣」　全面檢討傳統化療政策的給付效益

副總統分享過去他擔任立法委員期間推動《癌症防治法》的歷程，以及實際參與國家公共衛生醫療政策擬訂的經驗，因此對衛生醫療領域深有感觸。賴副總統認為關鍵在於打造「健康台灣」，首要任務是提升國人健康；其次則是結合台灣本土生技與ICT產業優勢，發展精準醫療；同時健保方面也應全面檢討傳統化療政策的給付效益。

針對癌症藥品基金，賴副總統深表支持，並指出政策規劃重點應放在基金成立後的運作機制上，在參考他國制度的基礎上，依據台灣社會自身特性進行調整；與此同時，也應提升醫療科技評估量能，透過分析真實世界證據以確認新藥的實際療效。

醫療階級化　癌症新藥獲健保給付所需日數逐年惡化

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥獲得健保給付所需日數逐年惡化，病友等待癌症新藥納入健保平均為787天，即便獲得健保給付，給付範圍也僅涵蓋30.4%的癌症病友，超過七成五的癌症家庭面臨自費新藥的艱難選擇，形成醫療階級化。顯然現行健保體制已難滿足癌友對新藥新科技的需求，建立創新體制已是必然趨勢。

提三大訴求＋三大請願　提升病友活下去的機會

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳提出三大訴求，包括呼籲政府應在健保體制外成立基金，提升癌症新藥可近性；成立TmCDF是病友活下去的機會，不可剝奪；並請衛福部儘速完成「癌症防治法第十六條」修訂，保障癌友適切醫療權益；同時也呼籲政府評估由醫院成立「基因檢測門診」的可行性。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿則提出三大請願，包括期盼衛福部能夠履行承諾，儘速完成英國癌症藥品基金制度的實地考察；提升醫療科技評估的量能與位階；以及檢討如化療等低效益傳統治療方法的給付效益，並懇請支持TmCDF基金的成立。

給付政策跟不上國際　應適時檢討現行制度

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，以連續12年高居國人癌症死因之首的肺癌為例，強化肺癌治療亦是降低台灣整體癌症死亡率的指標，然國內對肺癌的診療卻難跟上國際治療指引，我們感謝健保對癌友的照顧，但也期待有好的政策讓癌症治療與日、韓等國同步。

台灣藥學會理事長康照洲認為，國家藥品政策已經到了需要改革的地步，政府應該定期舉辦全國藥品政策會議，即時檢討藥品政策；同時台灣應設立國家級醫療科技評估 (HTA) 專責單位，完善藥物經濟學與社會經濟影響評估，才能有效對接大健康的國家政策需求。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57575

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