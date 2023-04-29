台癌等13病團提「3大請願+3大訴求」　為80萬癌症家庭請命

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打造「健康台灣」 全面檢討傳統化療政策的給付效益副總統分享過去他擔任立法委員期間推動《癌症防治法》的歷程，以及實際參與國家公共衛生醫療政策擬訂的經驗，因此對衛生醫療領域深有感觸。賴副總統認為關鍵在於打造「健康台灣」，首要任務是提升國人健康；其次則是結合台灣本土生技與ICT產業優勢，發展精準醫療；同時健保方面也應全面檢討傳統化療政策的給付效益。
針對癌症藥品基金，賴副總統深表支持，並指出政策規劃重點應放在基金成立後的運作機制上，在參考他國制度的基礎上，依據台灣社會自身特性進行調整；與此同時，也應提升醫療科技評估量能，透過分析真實世界證據以確認新藥的實際療效。
醫療階級化 癌症新藥獲健保給付所需日數逐年惡化台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥獲得健保給付所需日數逐年惡化，病友等待癌症新藥納入健保平均為787天，即便獲得健保給付，給付範圍也僅涵蓋30.4%的癌症病友，超過七成五的癌症家庭面臨自費新藥的艱難選擇，形成醫療階級化。顯然現行健保體制已難滿足癌友對新藥新科技的需求，建立創新體制已是必然趨勢。
提三大訴求＋三大請願 提升病友活下去的機會中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳提出三大訴求，包括呼籲政府應在健保體制外成立基金，提升癌症新藥可近性；成立TmCDF是病友活下去的機會，不可剝奪；並請衛福部儘速完成「癌症防治法第十六條」修訂，保障癌友適切醫療權益；同時也呼籲政府評估由醫院成立「基因檢測門診」的可行性。
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿則提出三大請願，包括期盼衛福部能夠履行承諾，儘速完成英國癌症藥品基金制度的實地考察；提升醫療科技評估的量能與位階；以及檢討如化療等低效益傳統治療方法的給付效益，並懇請支持TmCDF基金的成立。
給付政策跟不上國際 應適時檢討現行制度台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良指出，以連續12年高居國人癌症死因之首的肺癌為例，強化肺癌治療亦是降低台灣整體癌症死亡率的指標，然國內對肺癌的診療卻難跟上國際治療指引，我們感謝健保對癌友的照顧，但也期待有好的政策讓癌症治療與日、韓等國同步。
台灣藥學會理事長康照洲認為，國家藥品政策已經到了需要改革的地步，政府應該定期舉辦全國藥品政策會議，即時檢討藥品政策；同時台灣應設立國家級醫療科技評估 (HTA) 專責單位，完善藥物經濟學與社會經濟影響評估，才能有效對接大健康的國家政策需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57575
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