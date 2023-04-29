馬英九希臘論壇批蔡英文違憲 陳建仁：他在國外言行令人失望
前總統馬英九昨日出席希臘「德爾菲經濟論壇」時批評，蔡英文總統「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的說法，違反憲法與《兩岸人民關係條例》，也違背了蔡英文在2016年宣誓就職時遵守憲法的承諾。對此，行政院長陳建仁今（1）日表示，馬英九在國外的言行令人感到失望。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日下午前往新北市視察五股泰山輕軌規劃，在受訪時被問到馬英九批蔡英文違憲一事，陳建仁表示，馬英九這段時間在國外的言行作為，讓國內很多人看了以後都感到非常地失望，他也不便在這裡再多說什麼。
針對台北市蔣萬安表示，除了要求盡快核定對基層員警的繁重勤務加成，也與新北市長侯友宜同樣反對中央擴編保二總統將「警察軍事化」，陳建仁回應表示，部分地方首長對於這件事情可能有所誤解，政院也對外有說明過，絕對不會讓保警軍隊化；更重要的是，這一些訓練的對象和訓練的課程都還在規劃過程當中，請大家不要以訛傳訛，讓我國的關鍵設施能夠得到最好的保障，才是最需要關注的。
針對侯友宜建議五一勞動節應該全國放假一天，陳建仁先向全國勞工朋友說一聲「勞動節快樂」，接著指出，對於國家假日的規劃，政院最近也聽到社會各界所反映的這些意見，會繼續來溝通，做出最妥善的安排。