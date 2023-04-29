來台自由行抽5千元消費金！王國材：目標年底找回600萬國際觀光客

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王國材會後接受媒體聯訪時指出，台灣的國際觀光客統計今年至昨天已達155萬人次，今年的目標是年底達到600萬人次，明年回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的1200萬人次水準。
他說，這段時間已與觀光業者座談，大家都很有士氣、準備好迎接國際觀光客，政府在景點的整備也都做好，要一起努力把國際觀光客找回來。
王國材表示，國境開放後，全世界都在搶觀光客，現在除了自由行抽5000元消費金外，對於旅行社也有補助5000元到5萬元，在這一波全世界搶觀光客的時候，台灣已準備好，盡各種可能讓觀光客來台灣；過去1年來台的日本客大概有200萬人次，希望再往上提升。
至於活動是否會延長辦理，王國材說，5000元消費金有50萬份，會看狀況，若這是促進觀光客來台的因素，會想辦法再找其它財源支持。
星宇航空董事長張國煒日前指出，國家要發展觀光業就是要機場，像是新加坡的樟宜機場已經蓋到第5航廈，台灣卻還在蓋第3航廈，主因就是政府沒有重視。
對此，王國材表示，觀光是台灣的重要產值，台灣的觀光資源豐富，過去這段時間，包括景區的整備等都花了很多力氣，旅行業者也推出精緻遊程，「大家的努力，我希望他（張國煒）也能夠看得到」。
王國材指出，新加坡有很多優點，這部分可以納入參考，但台灣本身的資源，以及政府與民間在這段時間的努力，也希望張國煒能夠看得見，最重要的是張國煒一起加入推動觀光行列。（編輯：戴光育）1120429