NBA季後賽／灰熊的「王朝」沒能建立起來　他們季後該留Brooks嗎

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把那些炒弄的東西棄置在一旁，更值得關注的是，灰熊這支球隊距離總冠軍還差了多遠？在去年Dillon Brooks說自己「已經是王朝球隊了」，但事實上是他們從來沒進過西區決賽。
出手選擇成大問題 進攻端創造力不足
灰熊防守依舊頂尖，而且連兩季都在季後賽通過了老牌強隊(勇士、湖人)的檢驗，他們讓湖人6戰進攻效率僅110，若非第6戰出現很多垃圾時間，那還會再更差一些。問題是他們自己得不到分數，Morant在禁區被封鎖的情況下，無法為球隊創造足夠多的外線投籃質量，這個體系太過依賴他的發揮。
根據官網數據，灰熊在季後賽場均定點投籃的命中率僅有28.8%，是16支球隊中最差的，但他們投得量很多，佔他們所有進攻比例的25.2%，大約達到四分之一。
在季後賽他們的三分命中率只有31.2%，為倒數第3；但場均出手38.5次，數量上是聯盟第4。他們在進攻端很依賴這些跳投，但就是沒辦法投進，這是這支球隊長久以來的問題。
今年在少了Steven Adams和Brandon Clarke後，灰熊在進攻籃板上不再具有優勢，從而出手選擇就變得更重要了。但他們在例行賽養成的這些隨意的習慣，在季後賽中傷害了他們。
Brooks常常表現的像他是一名三分球命中率超過4成的射手一樣，他系列賽場均出手7記三分球，只會命中1.7顆，投籃命中率23.8%。而Ja Morant則是每一次在禁區內取得足夠空間後都想要隔扣對手，那除了讓他和防守者滑稽又危險的摔成一團之外，什麼也沒得到。
所以灰熊現在擁有內外線核心，他們已經建立起了防守，以及如何去贏得比賽的基調。但在尺寸和運動能力之外，他們也必須去加強半場進攻技巧，必須去提升每一次的出手質量。
團隊薪資有操作空間 今夏可謀求陣容補強
今年，灰熊的團隊薪資為1億2713萬美元，僅高過本季薪資上限的1.23億一些，聯盟排名倒數第5，在他們後面的4隊都沒有打進季後賽；薪資結構很漂亮，大部分人都處於新秀合約紅利期——本系列賽G4、G5的最佳球員Desmond Bane才拿213萬美元——而且未來2-3年都處於控制之下。
今夏自由市場上，一些頂級得分手都有機會成為自由球員，個人意願先擱置不談，Khris Middleton和Kyrie Irving就是很適合他們球隊類型的球星；Caris LeVert、Jordan Clarkson和Harrison Barnes是很棒的配角；Seth Curry和Josh Hart則能給他們輪換上更多調整餘裕。
所以事實上他們能夠有一些操作，無論是通過操作得到另一名球星，還是繼續提升整個陣容的深度，總之他們這個夏天要有所突破。而第一步或許就是Brooks的去留問題。
優缺點都特別明顯 灰熊應該留下Brooks嗎？
他27歲，防守非常出色、而且一定程度上還被低估，是灰熊實質意義上的更衣室領導人，熱愛成人籃球式的對抗。這個夏天他會成為自由球員，已經有一些聲音傳出灰熊希望能找來另一個攻守俱佳的側翼來取代他。
如果Brooks真的離開了，我不認為是因為他的那些被醜化的言行，因為實際上他在隊內很受愛戴，而且給了這支年輕的球隊很多能量。他可能會走，是因為灰熊真的需要更多進攻天賦，特別是Bane在持球創造能力上在季後賽並不夠理想的情況下，他們在2-3號很需要進行補強。
在年輕時失敗沒有什麼，我覺得很好的一個跡象是：Ja Morant在被淘汰後，出席賽後記者會並接受訪問，他坦言在場外的行為傷害了球隊，並為自己曾說出的「西區無對手」言論負責。這真的讓這支球隊贏得了一些尊重，並且準備好在下個賽季重新來過。
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