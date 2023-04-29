張國煒重批台灣不如新加坡 王國材喊話：一起加入觀光行列
星宇航空董事長張國煒近日重批，「台灣除了台積電還有什麼」，認為台灣不夠重視觀光，也提到新加坡機場已蓋到第5航廈，台灣連第3航廈都弄不好。今（29）日交通部長王國材回應，希望張看見這段時間政府與民間的努力，也一起加入觀光行列。
記者許若茵／台北報導
日前張國煒表示，各國都在積極發展觀光，台灣卻不夠重視觀光、認為那是業者的事，但國家要發展觀光業就是要有機場，交通部、觀光局甚至行政院，觀光政策是什麼？台灣在製造業已經比不過東南亞國家，接下來台灣除了台積電還有什麼？「講難聽一點，台積電也可能隨時會走啊！」
張國煒也說，國家要發展觀光業就是要機場，像是新加坡的樟宜機場當初是模仿桃園國際機場，現在都已經蓋到第5航廈，台灣連第3航廈都還不知道何時完成，這就是國家不夠重視機場建設的結果；並提到，台灣無法像國外依一航廈一聯盟方式分配，是在霸占資源。
今王國材接受媒體採訪時回應，台灣有豐富觀光資源，政府花了許多力氣整理各景區景點，業者也提供許多精緻行程，希望張能看見這些努力，星國許多優點可以納入參考，更重要的是張能一起加入推動觀光的行列。
至於航廈分配問題，王國材直言是「用現在式談過去式」，國籍航空公司有飛其東南亞、北美和東北亞等航線都可以進駐第三航廈，「他應該已經知道了」。