許光漢人生成就Get！「合體女神IU」笑容超靦腆被虧：太幸福了吧
台灣男星許光漢昨（28）日受邀到南韓參加一年一度的影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》，成為首位登上南韓三大典禮的台灣演員，不僅和《模範計程車》的男主角李帝勳一同頒獎，更有消息指出，許光漢追星成功，在後台見到心目中的女神IU（李知恩），稍早許光漢也曬出兩人的合照，完全藏不住臉上的喜悅。
記者詹鎰睿/綜合報導
許光漢今日在IG開心寫下參加《百想藝術大賞》的心情：「謝謝百想。很榮幸能跟帝勳歐巴一起頒獎，謝謝如此溫柔的對待。接下來⋯是我的百想日記。」並曬出一連串在後台的花絮照，值得一提的是，許光漢真的成功和女神IU合體了，臉上完全藏不住喜悅的表情，就像一位小迷弟追星成功。
照片曝光後，也被粉絲們狂虧，「第三張絕對是重點中的重點，終於合照get！」、「光漢終於見到IU了！歡迎來韓國！別走」、「跟IU笑的太靦腆快樂了吧！笑死」、「IU旁邊的你，臉看起來特別幸福」、「要設成手機桌布了嗎？」、「解鎖人生成就！」
事實上，許光漢先前受訪時就透露，他非常榮幸能參加《百想藝術大賞》，其中還特別提到IU，是他最喜歡的韓國明星，而IU今年也憑藉《嬰兒轉運站》入圍女子新人演員獎，也讓外界好奇許光漢到時候與女神IU的互動，如今美夢成功，也讓大家替他感到開心。