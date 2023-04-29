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澳洲生老鼠藥中毒就醫！陳建仁：全力協助、給予最好照顧

▲澳洲來台交換學生蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒就醫，行政院長陳建仁今天表示，將全力協助、給予最好照顧；至於病因不宜隨便揣測，要由醫療與專家判讀。（圖／翻攝自9 NEWS）
▲澳洲來台交換學生蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒就醫，行政院長陳建仁今天表示，將全力協助、給予最好照顧；至於病因不宜隨便揣測，要由醫療與專家判讀。（圖／翻攝自9 NEWS）

中央社

（中央社記者黃旭昇新北29日電）澳洲來台交換學生蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒就醫，行政院長陳建仁今天表示，將全力協助、給予最好照顧；至於病因不宜隨便揣測，要由醫療與專家判讀。

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澳洲廣播公司（ABC）報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey）在台灣交換學程期間疑因老鼠藥中毒面臨生死關頭，目前正在加護病房。

澳洲來台交換生疑中毒命危，台北醫學大學附設醫院今天證實，經診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，即「超級華法林」（superwarfarin）中毒，目前已轉至普通病房，病人自述應與街頭小吃無關。

陳建仁今天下午前往新北市泰山視察五股泰山輕軌建設，會前接受媒體聯訪。陳建仁指出，蕭里健康狀況是讓人最關心的，現階段全力協助就醫為主，將給予最好照顧以早日康復；至於病因不宜隨意揣測，需要醫學及相關專業單位判讀。

媒體提問，陸委會昨晚表示前總統馬英九在希臘的一場座談會，在外國人面前批評總統蔡英文，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾；馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說陸委會惡意扭曲馬英九談話，很顯然極不願意國際聽到馬英九的發聲，「見笑轉生氣」。

對此，陳建仁指出，馬英九這段期間在國外的言行作為，讓許國人感到非常失望，他也不便在此多說什麼。

媒體詢問，對於保安警察是否軍事化爭議的看法。對此，陳建仁表示，部分地方首長對這議題有所誤解，行政院也多次說明，絕對不會讓保警軍隊化，目前訓練的對象與訓練課程都還在規劃中，讓國家關鍵設施可以得到保障，才是國人應該關注的。

媒體提問，是否支持五一勞動節全國放假。

陳建仁回答，先提前向全國勞工賀節，也聽到近日對國家假日規劃反映的意見，會盡速溝通做出最好的安排。

媒體詢問，將競選2024總統的副總統賴清德的「信賴之友會」是否將與「小英之友會」合作。對此，陳建仁表示，賴副總統是全台灣最好的政治工作者，希望可以持續蔡總統的優質執政，只要團結一起就可延續好的執政。（編輯：戴光育）1120429

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