羅雲熙《長月燼明》鎖進棺材伴屍 白鹿虐戲哭到「眼睛痛」
LINE TV古裝仙俠劇《長月燼明》由大陸人氣演員羅雲熙、白鹿所主演，在「抖音」話題播放量突破200億次，被譽為現象級「爆款陸劇」，最新劇情當中，白鹿為拯救世界蒼生犧牲自己生命，並喊出名台詞「以我仙髓換你邪骨」，阻止羅雲熙變成魔尊，這段戲讓2人演到眼睛發痛，觀眾也被虐得死去活來。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中羅雲熙目睹妻子在自己面前殞落，完全不能接受事實，抱著白鹿的遺體說話，不願替她下葬，甚至把自己關在棺材裡，想要與白鹿同生共死，而這一段名場面，也是羅雲熙與白鹿兩人印象最深刻的一場戲，形容真的是「痛到極致，愛到極致」，由於虐心的戲分相當多，白鹿透露下戲之後，她與羅雲熙的情緒經常都緩不過來，哭到雙眼發紅發腫，會對著對方苦笑說：「眼睛痛。」
以電影《左耳》、電視劇《七月與安生》大開知名度的陳都靈，有別於以往知性、清新的形象，在《長月燼明》當中首度挑戰反派惡女，在劇中不斷陷害、挑撥、甚至試圖毒殺自己的奶奶及羅雲熙，還嫁禍給自己的妹妹白鹿，壞到讓觀眾暴怒，連陳都靈自己也覺得這個角色真的是太壞了，坦言：「第一次對反派這麼生氣，有時會心疼角色的可憐之處，但下一場又會覺得，哇，好氣，就算妳可憐也不能這樣。」
不過對於觀眾的生氣反應，陳都靈早在戲劇播出前就做好心理準備：「我覺得如果被氣到的話，就還滿成功的，尤其如果在角色以自己的視角闡述故事時，觀眾能稍微的理解她們，我會更欣慰，覺得演繹成功了。」