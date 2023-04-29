台北國際書展落幕　比利時館書櫃及繪本贈桃園同德國小

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比利時台北辦事處組長鄒宏平表示，今年台北國際書展比利時館的設計師程費迪(FrédéricChevassus)以「有機設計」和「天然及可再利用建材」的低碳永續概念，不使用污染環境的塗層，用123條竹竿及12座裸色木質書櫃組成展館，提高展覽硬體再利用可能性。
費迪同時表示，基於低碳永續的設計理念，不希望讓這些參展的書櫃以及書籍在5天之後就消失不見，因此就在書展結束後，有人建議鄒宏平可以和桃園市總圖書館接洽，將這些書櫃和書捐出，讓更多人受益。因此在書展結束後，鄒宏平透過桃園市教育局洽談捐書，沒想到因此被桃園市教育局長劉仲成「攔胡」，他向鄒宏平表示這批書他要了，因此後續由桃園市同德國小還原展館設計並規劃了這次贈書的活動。
鄒宏平表示，他很樂見比利時設計的視覺美感重現，這是設計師理念的延續，是永續循環的具體實踐。同時也很高興為同德國小帶來此次比利時展館的精選繪本與圖書共計34冊，讓小學生有機會接觸比利時著名的視覺創作藝術和道地的法語文化。
校長萬榮輝表示，十二年國教課綱重視學生核心素養、閱讀力及國際觀的育成，這次活動也是豐厚我們同德國小閱讀與環保教育的最好機會，感謝桃園市教育局和比利時台北辦事處的協助與促成。配合本次活動，同德國小也特別由林麗育老師帶領孩子以「與鯨同行，漫遊書海」為主題的精心創作背景彩繪牆，期待同德學子都能「『悠』遊書海，『悅』讀快樂，邁向『優越』。